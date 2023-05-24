Tower of Fantasy 11.08.2022
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Tower of Fantasy представляет нового персонажа Рубилию, озвученную легендарной Котоно Мицуиси

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Procy_on
Новости

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, в котором рассказывается о следующем симулякре, который будет выпущен в рамках гачи в MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме.

Мы можем взглянуть на Рубилию, которая выйдет 3 июня и добавит еще один вариант SSR в ростер игры, по крайней мере, если вам повезет. Ее оружие называется "Утраченное искусство", а ее описание выглядит следующим образом:

Она исключительный исследователь и пожертвовала всем ради изучения Грейспейс-Энтити. Хотя судьба была предрешена, она ни о чем не жалеет.

Ее озвучивает легендарная актриса Котоно Мицуиси, известная по ролям Усаги Цукино в "Сейлор Мун", Мисато Кацураги в "Евангелионе", Кристи в Dead or Alive, а в последнее время - Люмер в Fire Emblem Engage и многим другим.

Вы можете посмотреть как английский трейлер, так и японскую версию с Мицуиси ниже

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