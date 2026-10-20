Tower of Fantasy расширит мир новой картой и героиней Вренной

20 октября Tower of Fantasy получит обновление 6.4 «Где пересекаются судьбы», которое добавит в игру новую симулякр Вренну, продолжение основного сюжета и территорию для исследования. Вместе с ними появятся новые противники, активности и улучшения привычных режимов.

Центральной частью сюжетного дополнения станет история загадочной девушки, упавшей с небес, и отца, одержимого поисками дочери. Игроки отправятся на новую карту Левита в регионе Локхарт, где встретят мирового босса Верилдо-γ и незнакомых существ. Для исследования этой территории подготовили отдельный режим «Дрейф в дикой природе». Среди других новинок — «Концентрация разлома», «Коррекция хаотичной зоны» и «Кнопка перемотки».

Обновление затронет и существующие активности. В «Охотнике авангарда» откроется зона «Престол вознёсшихся», а в «Авангарде эволюции» появится босс Фэйлянь 100-го уровня. Кроме того, в чате заработает «Место обмена разведданными», позволяющее публиковать координаты и сообщения для отдельных областей.

Разработчики также улучшат фотосъёмку при использовании контроллера. На Warp Server стартует третий сезон, сопровождающийся сбросом уровней персонажей и измерений. На обычных серверах оружие «Алый ветер» и матрицы Клаудии «Око Грозы» станут доступны в постоянных особых заказах, а максимальный уровень эволюции суперкомпьютеров повысят до 20.

Технические работы пройдут с 09:00 до 13:00 по московскому времени. После их завершения игроки, достигшие 6-го уровня, получат 400 тёмных кристаллов.