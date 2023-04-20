Трейлер нового персонажа Tower of Fantasy ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, демонстрирующий следующего симулякра, который будет выпущен через гачу в MMORPG Tower of Fantasy в стиле аниме.

В трейлере показана Фиона и ее оружие, Браслет Лунной Звезды, а также подробно рассмотрена ее история. Оказывается, раньше она была экзекутором, сражаясь вместе с Лином. Она является симулякром SSR типа поддержки, и ее озвучивает Манака Ивами, которая играет Бриджет в Guilty Gear Strive, Ингрид в Fire Emblem: Three Houses и Эмбер в Genshin Impact.

Она появится 27 апреля как третий симулякр цикла недавно вышедшего обновления под номером 2.4 и названием "Под Великим морем".

Если вы не знакомы с концепцией симулякров, то это разблокируемые персонажи, на которых игроки могут поменять стиль боя, оружие и способности. Они являются основой системы гача в игре.

Tower of Fantasy - это бесплатная игра с необязательными микротранзакциями, которая в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android, включая недавно вышедшую версию для Steam.

Если вас заинтересовала игра, то это научно-фантастическая MMORPG, действие которой происходит на далекой планете Аида, опустошенной катаклизмом, который уничтожил большую часть колонии, основанной человечеством много веков назад. Игрокам предстоит выжить в этой враждебной среде среди руин цивилизации против все более агрессивных и мутировавших монстров, исследуя при этом загадочную историю, полную интриг и приключений.