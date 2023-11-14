Трогательный трейлер Tower of Fantasy раскрывает новую героиню Нань Инь с уникальным оружием

Для бесплатной ролевой игры Tower of Fantasy готовится очередной масштабный патч под номером 3.4. В этом обновлении разработчики из студии Hotta добавят обширную область для исследования, дополнят историю Маршвилля и позволят игрокам получить очаровательную героиню Нань Инь. Её трогательную историю происхождения показали в эффектном трейлере, который можно увидеть ниже.

Нань Инь - персонаж атакующего типа. В качестве оружия она использует флейту под названием "Фиолетовый бамбук", которая обладает сокрушительной мощью. С помощью навыка героиня может вызывать своё "альтер-эго", которое автоматически и напрямую атакует окружающих врагов и наносит непрерывный урон во время появления. Если нажать и удерживать кнопку уклонения, то можно также управлять "альтер-эго" напрямую. Кроме того, персонаж способен телепортироваться с высокой скоростью, что делает его эффективным в простом исследовании.

Нань Инь появится в Tower of Fantasy вместе с релизом обновления 3.4. Запуск патча запланирован на 21 ноября, он будет доступен на ПК, консолях и мобильных платформах одновременно.