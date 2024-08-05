В новом геймплейном трейлере Tower of Fantasy показали полуобнаженную красотку в чулках

Студия Hotta выпустила новый трейлер для гача-экшена Tower of Fantasy, в котором показан геймплей обновления Simulacra Dorm. Обновление станет доступно 6 августа, но в геймплее показаны некоторые предметы, которые игроки смогут разблокировать. Игрокам нужно будет пройти событие Splendid Residence, чтобы заработать ваучеры общежития и разблокировать больше возможностей.

В общежитии игроки смогут разблокировать чулки для Нолы, а затем, видимо, стянуть их с нее. Кроме того, игроки могут делать массаж ног и даже участвовать в мини-играх. Одна из мини-игр включает в себя бассейн, но и в общежитии есть возможность пофотографироваться.

Tower of Fantasy, разработанная Hotta Studio и изданная Level Infinite, - это кроссплатформенная MMORPG, действие которой происходит в далеком будущем. Человечество поселилось на планете Аида после того, как Земля разрушилась. Игра известна своим обширным открытым миром, разнообразными кооперативными и одиночными приключениями, гибким развитием персонажей, характерными симулякрами и динамичной боевой системой, которая побуждает игроков адаптировать свое оружие и стили для получения уникального опыта сражений.

Tower of Fantasy уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, а также на устройствах iOS и Android. Это бесплатная игра.