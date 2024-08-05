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Tower of Fantasy 11.08.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 177 оценок

В новом геймплейном трейлере Tower of Fantasy показали полуобнаженную красотку в чулках

butcher69
Новости

Студия Hotta выпустила новый трейлер для гача-экшена Tower of Fantasy, в котором показан геймплей обновления Simulacra Dorm. Обновление станет доступно 6 августа, но в геймплее показаны некоторые предметы, которые игроки смогут разблокировать. Игрокам нужно будет пройти событие Splendid Residence, чтобы заработать ваучеры общежития и разблокировать больше возможностей.

В общежитии игроки смогут разблокировать чулки для Нолы, а затем, видимо, стянуть их с нее. Кроме того, игроки могут делать массаж ног и даже участвовать в мини-играх. Одна из мини-игр включает в себя бассейн, но и в общежитии есть возможность пофотографироваться.

Tower of Fantasy, разработанная Hotta Studio и изданная Level Infinite, - это кроссплатформенная MMORPG, действие которой происходит в далеком будущем. Человечество поселилось на планете Аида после того, как Земля разрушилась. Игра известна своим обширным открытым миром, разнообразными кооперативными и одиночными приключениями, гибким развитием персонажей, характерными симулякрами и динамичной боевой системой, которая побуждает игроков адаптировать свое оружие и стили для получения уникального опыта сражений.

Tower of Fantasy уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, а также на устройствах iOS и Android. Это бесплатная игра.

3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
PunksPlay

Такие персонажи нам нужны в играх, а не бодипозитивные афроамериканки

7
Alukard_Belmond

просто разрабы уже не знают как еще завлечь игроков в свой го.нопроект!

0
ZAUSA

Они знают...

2
AndrewSolt

Те, кто не знает как завлечь, завлекают трансами и цветными, а вот эти как раз знают как завлечь))

5
Alukard_Belmond AndrewSolt

но что-то как-то херово получается

0
JustA_NiceGuy

Дрочилэнд продолжается.

0
Леший3

нифига тити плавают😀😀

0
Пользователь ВКонтакте

Наконец-то нормальный контент // Егор Скворцов

0
Генерал Анатолий

Одно дело красивые персонажи, а уж совсем опускаться до такого жалкого фансервиса уже перебор (видимо с игрой у них большие проблемы)

0
Vitykin

Не Каору, но под пиво тоже пойдёт.

Спойлер
-2