Ведьма Времени возвращается: Аглея получила загадочный трейлер в Tower of Fantasy

Разработчики Tower of Fantasy представили новый трейлер персонажа-симулякра Аглеи, известной как Ведьма Времени. В ролике героиня предстаёт таинственной фигурой, способной управлять временем и переплетать судьбы, стирая грань между игрой и реальностью.

Аглея появится в версии 5.7 Witch of Time, релиз которой состоится после обновления 10 марта 2026 года. Вместе с новым персонажем игроков ждёт сюжетная линия Lost Witch — Bound in Frozen Time, тематические события Fortune Gallop и другие нововведения, расширяющие мир игры.