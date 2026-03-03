ЧАТ ИГРЫ
Tower of Fantasy 11.08.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези, Открытый мир, Научная фантастика
6.5 212 оценок

Ведьма Времени возвращается: Аглея получила загадочный трейлер в Tower of Fantasy

butcher69 butcher69

Разработчики Tower of Fantasy представили новый трейлер персонажа-симулякра Аглеи, известной как Ведьма Времени. В ролике героиня предстаёт таинственной фигурой, способной управлять временем и переплетать судьбы, стирая грань между игрой и реальностью.

Аглея появится в версии 5.7 Witch of Time, релиз которой состоится после обновления 10 марта 2026 года. Вместе с новым персонажем игроков ждёт сюжетная линия Lost Witch — Bound in Frozen Time, тематические события Fortune Gallop и другие нововведения, расширяющие мир игры.

