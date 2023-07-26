Яркий геймплейный трейлер Tower of Fantasy посвятили скорому запуску на консолях PlayStation ©

Студия Hotta и компания Perfect World выпустили релизный трейлер игры Tower of Fantasy для PS5 и PS4, что, в общем-то, намного раньше запланированной даты выхода игры на платформах Sony, которая по-прежнему назначена на 8 августа 2023 года.

Возможно, выход на платформы PlayStation вдохнет новую жизнь в эту игру.

Tower of Fantasy, считающаяся в некотором роде конкурентом Genshin Impact, от которой она действительно переняла многие черты, от жанра до общего стиля, представляет собой бесплатную ролевую игру с элементами MMO, во многом схожую с феноменом MiHoYo.

Основное отличие заключается в том, что действие Tower of Fantasy происходит в научно-фантастическом мире, но при этом в стиле аниме. Еще одной особенностью игры является наличие богатого редактора, с помощью которого можно создать виртуальный аватар своей мечты или даже попытаться подражать персонажу аниме или манги.