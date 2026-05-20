Tower of Time 14.07.2017
Ролевая, Стратегия, Инди, Фэнтези
6.7 69 оценок

На площадке Fanatical началась бесплатная раздача тактической ролевой игры Tower of Time для сервиса Steam

В рамках распродажи May Madness пользователи могут получить цифровую копию проекта абсолютно бесплатно. Раздача продлится в течение 2 дней или до тех пор, пока не закончатся ключи, общий запас которых составляет 100000 штук.

Для получения бесплатного ключа необходимо выполнить несколько простых шагов. Пользователю потребуется войти в систему под своей учетной записью на сайте Fanatical и подписаться на новостную рассылку. Также необходимо привязать к профилю действующий аккаунт Steam, на котором ранее были совершены покупки на сумму не менее 5 долларов или эквивалентную сумму в другой валюте. После выполнения этих условий игру можно добавить в корзину и завершить оформление заказа. На 1 учетную запись выдается только 1 ключ.

Tower of Time разработана студией Event Horizon и выпущена в 2018 году. Игра представляет собой тактическую ролевую игру с исследованием подземелий, предлагающую более 50 часов игрового процесса. Игрокам доступны 7 уникальных классов персонажей с гибкой системой развития. Боевая система сочетает сражения в реальном времени с возможностью тактической паузы или сильного замедления времени для планирования действий. Проект имеет 84% положительных отзывов в Steam.

