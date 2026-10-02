ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tower Tanks 2-й квартал 2027 г.
Экшен, Аркада, Инди, Строительство, Кооператив, Рогалик
6 3 оценки

Строим танки размером с небоскреб: анонсирован хаотичный кооперативный экшен Tower Tanks

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии War Mouth Games представили официальный анонсирующий трейлер своей новой игры Tower Tanks. Проект представляет собой безумную смесь танкового конструктора, роуглайта и кооперативного боевика на колесах.

В этой игре вы с друзьями управляете одной огромной боевой машиной, которую постоянно нужно достраивать и защищать от волн врагов. Вот основные геймплейные возможности:

  • Собирать гигантские танки: Вы можете буквально выстраивать боевую машину в высоту до самого верха экрана, добавляя новые платформы, защитные блоки и отсеки.
  • Управлять хаосом в команде: Игрокам предстоит слаженно распределять обязанности внутри машины — пока один крутит руль и маневрирует, остальные бегают по этажам танка, заряжают орудия, стреляют и латают пробоины.
  • Кастомизировать арсенал: Навешивайте на свой передвижной замок десятки видов пушек, пулеметов, ракетных установок и безумных гаджетов для уничтожения противников.
  • Устраивать тотальный бабах: Сражайтесь с ордами врагов, собирайте ресурсы для прокачки в лучших традициях roguelike и будьте готовы к тому, что в случае ошибки ваш эпический танк взлетит на воздух.

Проект уже можно добавить в список желаемого на официальной странице Tower Tanks в Steam.

Анонсы 1 Трейлеры 1
7
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий