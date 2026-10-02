Строим танки размером с небоскреб: анонсирован хаотичный кооперативный экшен Tower Tanks

Разработчики из студии War Mouth Games представили официальный анонсирующий трейлер своей новой игры Tower Tanks. Проект представляет собой безумную смесь танкового конструктора, роуглайта и кооперативного боевика на колесах.

В этой игре вы с друзьями управляете одной огромной боевой машиной, которую постоянно нужно достраивать и защищать от волн врагов. Вот основные геймплейные возможности:

Собирать гигантские танки: Вы можете буквально выстраивать боевую машину в высоту до самого верха экрана, добавляя новые платформы, защитные блоки и отсеки.

Вы можете буквально выстраивать боевую машину в высоту до самого верха экрана, добавляя новые платформы, защитные блоки и отсеки. Управлять хаосом в команде: Игрокам предстоит слаженно распределять обязанности внутри машины — пока один крутит руль и маневрирует, остальные бегают по этажам танка, заряжают орудия, стреляют и латают пробоины.

Игрокам предстоит слаженно распределять обязанности внутри машины — пока один крутит руль и маневрирует, остальные бегают по этажам танка, заряжают орудия, стреляют и латают пробоины. Кастомизировать арсенал: Навешивайте на свой передвижной замок десятки видов пушек, пулеметов, ракетных установок и безумных гаджетов для уничтожения противников.

Навешивайте на свой передвижной замок десятки видов пушек, пулеметов, ракетных установок и безумных гаджетов для уничтожения противников. Устраивать тотальный бабах: Сражайтесь с ордами врагов, собирайте ресурсы для прокачки в лучших традициях roguelike и будьте готовы к тому, что в случае ошибки ваш эпический танк взлетит на воздух.

Проект уже можно добавить в список желаемого на официальной странице Tower Tanks в Steam.