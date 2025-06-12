Towerborne от авторов The Banner Saga временно стал бесплатным и получил масштабное обновление

Поклонники кооперативных экшенов сегодня получили редкую возможность опробовать Towerborne — новую игру от студии Stoic, создателей The Banner Saga. До 18 июня проект доступен бесплатно на Steam и Xbox, причём весь достигнутый прогресс сохраняется. Это отличная возможность познакомиться с уникальной концепцией игры, в которой сочетаются аркадный бой, элементы развития персонажа и тактическое взаимодействие между несколькими игроками.

Towerborne находится в стадии раннего доступа с осени прошлого года и продолжает активно развиваться. Последнее обновление под названием Echoes of Gratitude стало крупнейшим с момента запуска. Разработчики не только открыли доступ к новой высокоуровневой зоне с повышенной опасностью (уровень угрозы 5), но и добавили целый ряд новых событий, заданий и противников. В частности, игроков ждут два свежих "похода", шесть "неожиданных встреч", новое Умбра-святилище и враг по имени Merk Trickster, способный удивить даже опытных бойцов.

Среди других важных новшеств: переработанная ранняя часть игры (меньше всплывающих подсказок и плавное прохождение), улучшенное взаимодействие в кооперативе на одном экране, новый Умбра-союзник по имени Бастион, 12 легендарных видов оружия с уникальными бонусами, а также два комплекта брони, связанных с новыми испытаниями. Кроме того, были проведены десятки улучшений баланса и исправлений ошибок, включая отклик атак, корректную работу эффектов и оптимизацию механик классов. Это всё должно значительно улучшить ту часть игры, которая подвергалась критике на релизе.

На неделе бесплатного доступа также действует временное событие в Discord с эксклюзивной наградой, возвращены популярные косметические предметы (Curios), а Twitch-дропы позволяют получить редкий набор снаряжения. Для поклонников визуального стиля игры добавлены обои в 4K, а в качестве благодарности сообществу проходит конкурс с призами — от внутриигровой валюты до физического мерча.

Towerborne продолжает движение к полноценному релизу, и по всему видно, что Stoic Studios активно учитывают мнение игроков. Обновление Echoes of Gratitude — наглядное подтверждение того, что проект становится глубже, богаче и стабильнее с каждым шагом.