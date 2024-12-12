Towerborne получила обновление с новым квестом, зимней тематикой и праздничным снаряжением

Кооперативная ролевая игра Towerborne, находящаяся в раннем доступе для ПК, продолжает развиваться благодаря стараниям Stoic Studio. Новое, третье по счету обновление принесло массу интересных дополнений и изменений.

Главным событием стал новый сюжетный квест. Игрокам предстоит отправиться в горы вместе со смотрителем кузницы Бамблом, чтобы вернуть его праздничный дух. Также обновление добавило зимнюю атмосферу: новые праздничные наборы снаряжения и оружия, 12 эксклюзивных праздничных стикеров и зимний декор для центральной локации — Колокольни.

Помимо этого, игра получила поддержку локализации на 18 языков, новые внутриигровые события и врагов, а также множество улучшений, направленных на повышение качества жизни и устранение ошибок.

Towerborne доступна в раннем доступе на ПК, а полноценный релиз для Xbox Series X/S запланирован на 2025 год.