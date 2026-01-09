Towerborne выходит на финишную прямую: выход из раннего доступа, релиз на PS5 и отказ от free-to-play

Кооперативный лутер-браулер Towerborne от студии Stoic, издаваемый Xbox Game Studios, готовится к полноценному релизу. Игра покинет ранний доступ 26 февраля 2026 года и впервые станет доступна не только на Xbox и ПК, но и на PlayStation 5. Выход версии 1.0 будет сопровождаться масштабным обновлением, которое заметно изменит привычный игровой опыт.

Одним из самых обсуждаемых решений стал отказ от модели free-to-play. Towerborne должна была стать бесплатной, но теперь переходит на полностью платный формат: стандартное издание оценено в 24,99 доллара, а Deluxe-версия — в 29,99 доллара. Взамен разработчики убирают обязательное онлайн-подключение — игра станет офлайн-проектом, который достаточно купить один раз без дополнительных условий.

Контентное наполнение версии 1.0 также претерпит серьёзные изменения. Игроков ждёт завершённая сюжетная линия с полноценным главным антагонистом, расширенный набор побочных заданий и переработанная система наград. Существенно обновят и баланс сложности, добавив новый уровень «Брутальный» для самых хардкорных поклонников жанра.

По информации из официального FAQ, прогресс из раннего доступа сохранится, однако разработчики советуют начать прохождение заново, чтобы полностью прочувствовать все нововведения. В интервью New Game+ Showcase игровой директор Дэниел Макларен и дизайнер Шана Маркхэм подчеркнули, что многие изменения стали результатом активного диалога с сообществом — особенно в работе над сюжетом, который изначально задумывался лишь как фон для экшена.

Сейчас Towerborne остаётся доступной в раннем доступе для подписчиков Xbox Game Pass, а Founder’s Packs по-прежнему можно приобрести в Steam.