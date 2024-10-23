Фэнтезийная песочница с открытым миром Towers of Aghasba выйдет 19 ноября

В Towers of Aghasba вы играете за младшего архитектора, чья задача — восстановить увядшие и разрушенные земли региона Агасба. В этой творческой песочнице, несмотря на наличие сюжетной линии, вам предстоит самостоятельно раскрывать секреты и способы изучения мира, восстанавливая цивилизацию Шиму. Процесс требует глубоких исследований и знаний о территориях, что делает игру уникальной среди подобных проектов.

Генеральный директор и соучредитель Dreamlit Games, Кханг Ле, во время предварительной презентации упомянул, что на создание игры повлияли фильмы Studio Ghibli, особенно Наусикаа из Долины ветров. Среди игровых вдохновений также выделяются Shadow of the Colossus и Minecraft. При разработке строительных и исследовательских элементов The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Animal Crossing: New Horizons сыграли важную роль.

Игрокам предоставлена возможность исследовать регион как в одиночку, так и в кооперативе с тремя друзьями. Ранний доступ к игре стартует 19 ноября на PlayStation 5 и Steam по цене $29,99. Для предзаказавших на PS5 предусмотрены бонусы: эксклюзивные украшения для острова, уникальные маски и маунт Харелоп.

На этапе раннего доступа Towers of Aghasba уже предлагает разнообразные возможности: исследование трех экосистем, строительство трех различных типов городов, а также открытие более 40 существ и 120 растений для выращивания. Для тех, кто увлечен жизненными навыками, доступны рыбалка и более 150 рецептов для создания украшений.