Состоялся анонс атмосферного приключенческого экшена Towers of Aghasba ©

На выставке PlayStation 2023 компания Sony показала игру Towers Of Aghasba - игру о восстановлении странного инопланетного мира. По общему признанию, ранние кадры из игры показывают, как персонаж восстанавливает город, летает по воздуху на параплане, катается на странных существах и сражается с ними, а также собирает ресурсы. В трейлере также показаны летающие в небе киты.

Игра Towers Of Aghasba выпущена компанией Dreamlit и, похоже, черпает вдохновение из Breath of the Wild.

В этой игре можно будет возводить здания больших размеров, а также выращивать растения, которые, возможно, помогут главному герою в повседневной жизни. Кадры, которыми поделились на мероприятии Sony, показывают в основном исследование - в этой игре определенно будет на что положить глаз.

Towers of Aghasba дебютирует в 2024 году.