Towers of Aghasba TBA
7.3 9 оценок

Состоялся анонс атмосферного приключенческого экшена Towers of Aghasba

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butcher69
Новости

На выставке PlayStation 2023 компания Sony показала игру Towers Of Aghasba - игру о восстановлении странного инопланетного мира. По общему признанию, ранние кадры из игры показывают, как персонаж восстанавливает город, летает по воздуху на параплане, катается на странных существах и сражается с ними, а также собирает ресурсы. В трейлере также показаны летающие в небе киты.

Игра Towers Of Aghasba выпущена компанией Dreamlit и, похоже, черпает вдохновение из Breath of the Wild.

В этой игре можно будет возводить здания больших размеров, а также выращивать растения, которые, возможно, помогут главному герою в повседневной жизни. Кадры, которыми поделились на мероприятии Sony, показывают в основном исследование - в этой игре определенно будет на что положить глаз.

Towers of Aghasba дебютирует в 2024 году.

Анонсы Трейлеры
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Трейлер прототипа Towers
Трейлер прототипа Towers
Посмотрите трейлер любопытного проекта Towers. "Исследуй. Строй. Защищай. Вместе"
Посмотрите трейлер любопытного проекта Towers. "Исследуй. Строй. Защищай. Вместе"
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Eminence

Выглядит очень бодро!

7
Абабков Денис

Прикольно, надо будет пощупать на выходе. Да даже если бы её в раннем доступе в стим выпустили

0
здрастЕ

зельда и дарк соулс ещё долгое время будут теми источниками, из которых игроделы будут черпать свои идеи...

0
nemezzzz

Маловероятно, что они изменили концепцию со времен прошлого трейлера, так что это будет, скорее всего, мультиплеерный выживач с элементами адвенчуры. Мир оч красивый, флора и фауна интересные.
В коопе будет весело, но вот в соло может быстро надоесть

0