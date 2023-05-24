Состоялся анонс атмосферного приключенческого экшена Towers of Aghasba

На выставке PlayStation 2023 компания Sony показала игру Towers Of Aghasba - игру о восстановлении странного инопланетного мира. По общему признанию, ранние кадры из игры показывают, как персонаж восстанавливает город, летает по воздуху на параплане, катается на странных существах и сражается с ними, а также собирает ресурсы. В трейлере также показаны летающие в небе киты.
Игра Towers Of Aghasba выпущена компанией Dreamlit и, похоже, черпает вдохновение из Breath of the Wild.
В этой игре можно будет возводить здания больших размеров, а также выращивать растения, которые, возможно, помогут главному герою в повседневной жизни. Кадры, которыми поделились на мероприятии Sony, показывают в основном исследование - в этой игре определенно будет на что положить глаз.
Towers of Aghasba дебютирует в 2024 году.
Выглядит очень бодро!
Прикольно, надо будет пощупать на выходе. Да даже если бы её в раннем доступе в стим выпустили
зельда и дарк соулс ещё долгое время будут теми источниками, из которых игроделы будут черпать свои идеи...
Маловероятно, что они изменили концепцию со времен прошлого трейлера, так что это будет, скорее всего, мультиплеерный выживач с элементами адвенчуры. Мир оч красивый, флора и фауна интересные.
В коопе будет весело, но вот в соло может быстро надоесть