Стали известны системные требования атмосферной Towers of Aghasba - страница игры появилась в Steam

Towers of Aghasba - это предстоящая игра-песочница с открытым миром от Dreamlit Inc, которая была представлена во время Sony's PlayStation Showcase 2023. Игра выйдет на ПК и PS5 в следующем 2024 году, и во время презентации мы смогли увидеть несколько геймплейных эпизодов. После открытия страницы в Steam у нас появились и некоторые технические подробности. Вот официальные системные требования Towers of Aghasba.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-6600K or AMD FX-8350
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 580
- DirectX: Версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 30 GB
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 30 GB
- Звуковая карта: Supports 5.1 or 7.1 surround sound
Несмотря на амбициозный масштаб игры, Towers of Aghasba не является очень требовательной игрой. Хотя в требованиях не указаны целевая частота кадров и разрешение, если вы планируете играть в игру на высоких настройках, вам понадобится что-то вроде RTX 2070 в паре с Ryzen 5 3600X. Если вы не против снизить настройки, то вам будет достаточно даже RX 580.
Кроме того, для установки Towers of Aghsaba вам понадобится в общей сложности 30 ГБ, а оперативной памяти рекомендуется 16 ГБ. Остается надеятся, что разработчики раскроют целевые пресеты и разрешение в ближайшие месяцы.
То чувство когда графоний становится дерьмом ,а системные требования растут)))Одно мыло и кривые текстуры, как будто их где-то на помойке нашли))
но игра выйдет только в следующем году(