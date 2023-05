Стали известны системные требования атмосферной Towers of Aghasba - страница игры появилась в Steam ©

Towers of Aghasba - это предстоящая игра-песочница с открытым миром от Dreamlit Inc, которая была представлена во время Sony's PlayStation Showcase 2023. Игра выйдет на ПК и PS5 в следующем 2024 году, и во время презентации мы смогли увидеть несколько геймплейных эпизодов. После открытия страницы в Steam у нас появились и некоторые технические подробности. Вот официальные системные требования Towers of Aghasba.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-6600K or AMD FX-8350

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 580

DirectX: Версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 30 GB

Рекомендованные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 30 GB

Звуковая карта: Supports 5.1 or 7.1 surround sound

Несмотря на амбициозный масштаб игры, Towers of Aghasba не является очень требовательной игрой. Хотя в требованиях не указаны целевая частота кадров и разрешение, если вы планируете играть в игру на высоких настройках, вам понадобится что-то вроде RTX 2070 в паре с Ryzen 5 3600X. Если вы не против снизить настройки, то вам будет достаточно даже RX 580.

Кроме того, для установки Towers of Aghsaba вам понадобится в общей сложности 30 ГБ, а оперативной памяти рекомендуется 16 ГБ. Остается надеятся, что разработчики раскроют целевые пресеты и разрешение в ближайшие месяцы.