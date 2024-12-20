Towers of Aghasba получает 5 крупных патчей за месяц раннего доступа

Dreamlit Games рассказали о своем опыте и о работе, которую они проделали над Towers of Aghasba, чтобы улучшить ее в период раннего доступа.

С момента ее выпуска месяц назад команда выпустила 5 крупных патчей в течение четырех недель, которые добавили значительное количество улучшений качества жизни, исправлений ошибок и некоторых дополнительных функций, в которые игроки могут погрузиться. Оглядываясь на прошедший месяц, они также отметили, что планируют добавить в игру, чтобы помочь ей продолжать расти и предоставить игрокам веселый, уютный опыт, которого они так ждали от этой игры. В настоящее время на игру действует скидка 20% до 2 января в Steam и скидка 20% в PlayStation Store до 6 января.

Оглядываясь на некоторые обновления, которые уже видела эта игра, она включает режим Arachnophobia, который изменяет всех пауков в игре на крабов. Хотя крабы относительно соседствуют с пауками. Также было расширение инвентаря, позволяющее игрокам иметь больше ящиков для хранения, и в будущем планируется больше инвентаря.

Одно из самых популярных изменений, внесенных в Towers of Aghasba, — это необходимость создания учетной записи Epic Games. Больше не нужно создавать учетную запись Epic Games, чтобы играть в эту игру, тем более, что игра доступна в Steam.

В настоящее время команда Dreamlit Games работает над новым крупным патчем, который добавит в игру многопользовательский режим кооперативных квестов — функцию, которую очень просили те, кто уже является преданными игроками.

Dreamlit Games также обрисовали контент, который они планируют добавить в игру для полного запуска. Сюда входят шесть регионов для исследования, включая леса, руины и многое другое, что позволяет сделать массу открытий с новой флорой и фауной в каждой области. Будет три типа поселений для строительства, проектирования и украшения, а также три типа экосистем для выращивания, чтобы гарантировать процветание вашего города. Кроме того, в Towers of Aghasba будет как однопользовательский, так и кооперативный игровой процесс, позволяющий вам играть с тремя другими людьми, чтобы помочь построить и расширить ваш остров.