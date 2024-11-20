Вышедшая в раннем доступе Towers of Aghasba столкнулась с негативной реакцией игроков в Steam

Дебютный проект студии Dreamlit, Towers of Aghasba, вышел в ранний доступ на PC и PlayStation 5, но радость релиза омрачена критикой. В Steam игра получила смешанные отзывы и лишь 54% пользователей отзываются о ней положительно.

Хотя визуальный стиль игры и исследование мира получают похвалу, серьёзные технические проблемы портят впечатления. Многие игроки не смогли запустить игру, сталкиваясь с черным экраном или багами, а неработающий мультиплеер вызвал особенно сильное разочарование.

Разработчики извинились за неудобства и пообещали до конца года активно исправлять ошибки и улучшать игровой процесс. В 2025 году они планируют выпустить крупные обновления с новыми регионами, монстрами и миссиями.