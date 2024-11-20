Вышедшая в раннем доступе Towers of Aghasba столкнулась с негативной реакцией игроков в Steam

Дебютный проект студии Dreamlit, Towers of Aghasba, вышел в ранний доступ на PC и PlayStation 5, но радость релиза омрачена критикой. В Steam игра получила смешанные отзывы и лишь 54% пользователей отзываются о ней положительно.
Хотя визуальный стиль игры и исследование мира получают похвалу, серьёзные технические проблемы портят впечатления. Многие игроки не смогли запустить игру, сталкиваясь с черным экраном или багами, а неработающий мультиплеер вызвал особенно сильное разочарование.
Разработчики извинились за неудобства и пообещали до конца года активно исправлять ошибки и улучшать игровой процесс. В 2025 году они планируют выпустить крупные обновления с новыми регионами, монстрами и миссиями.
На ультрах с длсс качество 70 фпс, но сама игра что-то не очень, пока не удалял, ещё и пауки есть бл.. еще каждый раз открывать инвентарь что бы выбрать кирку/лопату/топор тоже странное решение, визуально и музыкально то игра конечно прикольная, плюс со старка есть бессконеный парашутик
Пауки везде есть. В чём проблема?
Не везде, в конане нету и в соулмаске нету, у меня жена их боится, из за них даже Хогвартс скипнула, хотя там спустя год добавили функцию смены внешности паукам спецом для таких людей
у меня в 8 ка идет игра
У тебя ничего не идёт, ты фейкач
Если речь про Conan Exiles , то там есть пауки. Скажу даже больше, там есть целая вера в божество пауков, которую можно выбрать при создании персонажа.
а мне по трейлеру понравилась, может ещё поменяют шо на основе отзывов.
На то он и ранний доступ :) В руководствах уже есть решение проблемы запуска, напрямую из каталога игры
Чем то похоже на графонистый Кенши с видом от 3 лица и прямым управлением.
Да вроде симпотно вполне
Это игра для квадроберов походу
по трейлеру видно сразу, что шляпа полная
Что у тебя вообще не шляпа?