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Towers of Aghasba 19.11.2024
Экшен, Адвенчура, Открытый мир
7.1 25 оценок

Вышедшая в раннем доступе Towers of Aghasba столкнулась с негативной реакцией игроков в Steam

butcher69
Новости

Дебютный проект студии Dreamlit, Towers of Aghasba, вышел в ранний доступ на PC и PlayStation 5, но радость релиза омрачена критикой. В Steam игра получила смешанные отзывы и лишь 54% пользователей отзываются о ней положительно.

Хотя визуальный стиль игры и исследование мира получают похвалу, серьёзные технические проблемы портят впечатления. Многие игроки не смогли запустить игру, сталкиваясь с черным экраном или багами, а неработающий мультиплеер вызвал особенно сильное разочарование.

Раскрыта дорожная карта раннего доступа Towers of Aghasba

Разработчики извинились за неудобства и пообещали до конца года активно исправлять ошибки и улучшать игровой процесс. В 2025 году они планируют выпустить крупные обновления с новыми регионами, монстрами и миссиями.

6
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Лидер X

На ультрах с длсс качество 70 фпс, но сама игра что-то не очень, пока не удалял, ещё и пауки есть бл.. еще каждый раз открывать инвентарь что бы выбрать кирку/лопату/топор тоже странное решение, визуально и музыкально то игра конечно прикольная, плюс со старка есть бессконеный парашутик

0
hpi

Пауки везде есть. В чём проблема?

2
Лидер X hpi

Не везде, в конане нету и в соулмаске нету, у меня жена их боится, из за них даже Хогвартс скипнула, хотя там спустя год добавили функцию смены внешности паукам спецом для таких людей

-2
UnstoppableMaddox

у меня в 8 ка идет игра

0
Лидер X UnstoppableMaddox

У тебя ничего не идёт, ты фейкач

-1
EazyDoo Лидер X

Если речь про Conan Exiles , то там есть пауки. Скажу даже больше, там есть целая вера в божество пауков, которую можно выбрать при создании персонажа.

1
birikoni

а мне по трейлеру понравилась, может ещё поменяют шо на основе отзывов.

0
Freund Benno

На то он и ранний доступ :) В руководствах уже есть решение проблемы запуска, напрямую из каталога игры

0
MLShadow

Чем то похоже на графонистый Кенши с видом от 3 лица и прямым управлением.

0
Хидео Козлина

Да вроде симпотно вполне

0
Денис Сидоров 5

Это игра для квадроберов походу

0
Чизбургер

по трейлеру видно сразу, что шляпа полная

-4
Freund Benno

Что у тебя вообще не шляпа?

0