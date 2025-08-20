Прекрасный градостроительный симулятор Town to City обрел дату релиза в раннем доступе

На выставке Future Games Show в рамках Gamescom состоялся анонс, который порадует всех любителей спокойных и медитативных градостроительных симуляторов. Очаровательная воксельная стратегия Town to City получила точную дату выхода в ранний доступ — 16 сентября 2025 года.

Игра, действие которой происходит в залитом солнцем Средиземноморье 19-го века, предлагает игрокам полную свободу творчества. Благодаря отсутствию сетки, здания можно размещать абсолютно свободно, а ландшафт — терраформировать по своему усмотрению, создавая уникальные и живописные поселения.

В Town to City игрокам предстоит пройти путь от небольшой деревушки до процветающего города, управляя не только строительством, но и жизнью отдельных граждан. Можно будет назначать жителей на определенные работы и следить за уровнем их счастья. Игра предложит как сюжетный режим, так и свободную «песочницу».

Для тех, кто не хочет ждать до 16 сентября, есть отличная новость: после успешного участия в фестивале «Играм быть» в Steam, разработчики оставили демоверсию в открытом доступе. Опробовать игру можно прямо сейчас на ее странице в Steam.