Создатели Station to Station анонсировали свой следующий проект - уютный воксельный градостроитель Town to City

Издательство Kwalee и разработчик Galaxy Grove, создатели Station to Station, анонсировали новый градостроительный проект Town to City, который перенесет игроков в уютный мир средиземноморского городка XIX века, стремящегося превратиться в процветающий мегаполис. Игра выйдет на ПК через Steam в 2025 году.

Town to City предлагает игрокам свободу в проектировании города, позволяя строить без ограничений сетки. В отличие от традиционных градостроителей, где важна точность и симметрия, в этой игре можно создавать органичные, неструктурированные поселения, соединенные извилистыми улицами. Игроки могут строить дома, магазины и природные элементы, заботясь о благоустройстве и удовлетворении потребностей жителей.

Игровой процесс включает два режима: сюжетный и песочницу. В сюжетном режиме игроки будут развивать города, прокачивая экономику и улучшая качество жизни, а в песочнице можно строить в своем темпе, уделяя внимание каждому элементу. Экономика города будет развиваться, открывая новые здания и возможности для туризма и фермерства.

Town to City обещает красивую воксельную графику, творческую свободу в дизайне, а также богатые возможности для кастомизации. Игроки смогут наслаждаться расслабляющим саундтреком и использовать фоторежим для запечатления красоты своих городов.