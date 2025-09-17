Воксельная градостроительная стратегия Town to City вышла в раннем доступе на PC

Градостроительная стратегия Town to City вышла в раннем доступе на PC через Steam. В этой симпатичной воксельной игре игрокам предстоит с нуля возводить собственный город XIX века, развивать экономику и создавать уникальное поселение.

Ранний доступ предлагает сюжетную кампанию с двумя картами и более 30 заданий, а также песочницу с пятью картами для свободного творчества. Игроки могут размещать здания по своему усмотрению, украшать город и продумывать инфраструктуру для процветания жителей.

Разработчики обещают, что полная версия выйдет через 6–8 месяцев и будет включать масштабные контентные обновления, расширяющие возможности строительства и экономического развития. Town to City сочетает уютную визуальную стилистику с глубокими градостроительными механиками, что делает её интересной как для новичков, так и для фанатов жанра.

Эта игра — отличная возможность почувствовать себя градоначальником и воплотить свои идеи в красивом и живом виртуальном мире XIX века.