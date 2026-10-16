Новый геймплейный трейлер Toxic Crusaders демонстрирует мутантский беспредел в Тромавилле

Команда Retroware показала новые кадры из долгожданного beat-’em-up проекта Toxic Crusaders. В рамках онлайн-презентации The MIX Fall был представлен свежий геймплейный трейлер игры, которая вскоре появится на всех актуальных платформах и на ПК в Steam.

Новый трейлер демонстрирует динамичный экшен в духе классических аркадных игр 90-х. В представленном видео герои Toxic Crusaders — Токси, Нозоун, Джанкъярд, Майор Дизастер, Хэдбэнгер, Ивонн и миссис Джанко — очищают улицы Тромавиля от «Радиационных рейнджеров» доктора Киллемоффа.

Toxic Crusaders скоро выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. .