Ретро-битемап по мотивам мультсериала из 90-х Toxic Crusaders получил новый трейлер

Во время Guerrilla Collective был показан новый трейлер Toxic Crusaders, и хотя игра еще не имеет точной даты выхода (она должна выйти в этом году), разработчики дали нам шанс увидеть ее в действии.

Вдохновленный классическим мультсериалом "Токсичные крестоносцы", этот ретро-битемап отличается красочной пиксельной графикой и кооперативным многопользовательским режимом для четырех игроков.

Выберите одного из семи персонажей, каждый из которых обладает собственным репертуаром разрушительных приемов, и объединитесь с командой, чтобы сразиться с полчищами чудовищных врагов в семиуровневой кампании.

Сюжет Toxic Crusaders связан к мультфильму 1990-х годов, что делает его данью уважения ностальгирующим фанатам. В игре много забавных цитат и актеров озвучки, в том числе TeamFourStar.

В сопровождении зажигательного саундтрека, нас ждут захватывающие сражения в нескольких режимах, включая сюжетный режим, режим выживания и режим испытаний, полный наград, которые нужно разблокировать.

Нам предстоит выполнять комбо-удары, поражать врагов специальными приемами, исследовать уровни, полные подводных камней, и очищать их от врагов, в том числе от мощных боссов, которые потребуют от нас особых усилий.

Как уже упоминалось, у Toxic Crusaders пока нет официальной даты выхода, но трейлер подтвердил, что игра выйдет в 2024 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.