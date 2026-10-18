Toxic Crusaders получила новый трейлер в духе классических аркадных боевиков

Студия Retroware представила новый трейлер Toxic Crusaders — красочного двухмерного экшена в жанре beat 'em up, основанного на одноименном мультсериале о мутантах-супергероях. Игра предложит семь играбельных персонажей, пиксельную графику и уличные сражения в духе аркадных автоматов 1990-х годов.
В центре событий окажется команда необычных героев, которым предстоит очистить городские улицы от многочисленных противников. Игроки смогут выбрать одного из семи персонажей, каждый из которых примет участие в безумных драках с толпами врагов.
Новый трейлер демонстрирует яркую пиксельную графику, разнообразных мутантов и зрелищные драки, выдержанные в нарочито гротескной стилистике оригинального мультсериала. Разработчики явно рассчитывают привлечь как поклонников Toxic Crusaders, так и любителей классических аркадных боевиков.
Toxic Crusaders готовится к выходу на PC в Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Точная дата релиза пока не объявлена.
Хоть бы в демо сыграть бы посмотреть как будет игра. Эх 😒😴
главное чтобы одной долбёжкой это вот всё не ограничивалось. даже на Денди были разнообразные уровни, где надо было плавать, ехать на самокате или прыгать через ловушки