Toxic Crusaders получила новый трейлер в духе классических аркадных боевиков

Студия Retroware представила новый трейлер Toxic Crusaders — красочного двухмерного экшена в жанре beat 'em up, основанного на одноименном мультсериале о мутантах-супергероях. Игра предложит семь играбельных персонажей, пиксельную графику и уличные сражения в духе аркадных автоматов 1990-х годов.

В центре событий окажется команда необычных героев, которым предстоит очистить городские улицы от многочисленных противников. Игроки смогут выбрать одного из семи персонажей, каждый из которых примет участие в безумных драках с толпами врагов.

Новый трейлер демонстрирует яркую пиксельную графику, разнообразных мутантов и зрелищные драки, выдержанные в нарочито гротескной стилистике оригинального мультсериала. Разработчики явно рассчитывают привлечь как поклонников Toxic Crusaders, так и любителей классических аркадных боевиков.

Toxic Crusaders готовится к выходу на PC в Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Точная дата релиза пока не объявлена.