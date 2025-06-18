Toxic Crusaders: трэш, швабры и мутанты - новый геймплейный трейлер возвращает дух аркад 90-х

На волне летнего шоу The MIX Summer Game Showcase студия Retroware представила свежий геймплейный трейлер Toxic Crusaders — олдскульного кооперативного beat-’em-up с пиксельной графикой и узнаваемым трэш-шармом вселенной Troma. Игра выйдет в третьем квартале 2025 года на всех актуальных платформах, включая PC, PS4/5, Xbox One/Series и Nintendo Switch.

В трейлере почти полторы минуты чистого, мутировавшего хаоса: нас встречают красочные драки, яркие фоны, безумные враги и главное новшество — механика смены персонажей на лету. Теперь можно моментально переключаться между двумя крестоносцами прямо в бою, комбинируя их способности и создавая новые связки ударов.

Toxic Crusaders отправит игроков на улицы Тромавилля и других постапокалиптических локаций, где семеро играбельных героев, включая Токси, Нозона, Джанкъярда и даже миссис Джунко, вступят в бой против злодея доктора Киллемоффа и его армии радиационных рейнджеров. Всего предусмотрено 10 уровней, вдохновлённых стилистикой культовых фильмов студии Troma.

Проект будет поддерживать локальный кооператив до четырёх человек и обзаведётся как цифровым, так и физическим изданием от Limited Run Games. Это не просто дань уважения старым аркадным автоматам — это настоящее возвращение субботнего утреннего веселья, наполненного шутками, ядовитым смехом и невероятным пиксель-артом.

Создатели обещают полноценное продолжение мультсериала 1991 года, который, несмотря на короткий хронометраж, оставил после себя культовое наследие. Яркая графика, анимация в духе 16-битной эпохи и щедрое количество спецприёмов делают Toxic Crusaders достойным продолжателем лучших традиций жанра.

Ждёте больше? Не пропустите панель Troma на San Diego Comic-Con 26 июля 2025 года — там Retroware анонсирует важные новости, касающиеся будущего проекта.