Toxic Frontier превратит восстановление цивилизации в карточную головоломку на радиоактивной Пустоши

Meteorbyte Studios и Mint Gate Games представили на PC Gaming Show Tokyo Direct Toxic Frontier — карточную roguelike-стратегию с элементами градостроительного симулятора. Игрокам предстоит восстанавливать цивилизацию в постъядерной Пустоши, очищая заражённые территории на шестиугольной сетке.

В начале прохождения игрок получает всего одну клетку поселения, после чего постепенно расширяет свою территорию с помощью карт. Каждая из них взаимодействует с соседними клетками и другими картами, поэтому развитие поселения превращается в своеобразную головоломку. Необходимо правильно выстраивать комбинации и набирать заданное количество очков, пока доступные карты не закончатся.

Полная версия Toxic Frontier предложит три биома с собственными заданиями, сюжетными событиями и механиками. Всего разработчики подготовили более 40 открываемых карт и четыре игровых режима, которые должны сделать повторные прохождения разнообразнее.

На этом необычные особенности игры не заканчиваются. В Toxic Frontier предусмотрены две концовки: судьба Пустоши будет зависеть от того, решит ли игрок восстановить её или позволит скверне окончательно взять верх. При этом каждый новый забег заставляет заново искать эффективные сочетания карт и клеток.

Релиз Toxic Frontier запланирован на первый квартал 2027 года. Игра также получит полную поддержку Steam Deck, что особенно хорошо подходит для проекта, построенного вокруг компактной шестиугольной сетки и карточных комбинаций.