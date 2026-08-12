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Toy Story 3 15.06.2010
Адвенчура, Аркада, От третьего лица
7.6 119 оценок

Toy Story 3 исчезнет из Xbox Store - игру уберут перед выходом ремастера

IKarasik IKarasik

Оригинальная Toy Story 3 для Xbox 360 скоро перестанет продаваться в цифровом магазине Xbox. Microsoft уже добавила на страницу игры предупреждение: приобрести её можно будет только до 29 сентября 2026 года.

Причина связана с готовящимся переизданием. Уже 15 октября выйдет Toy Story 3: Complete Edition — обновлённая версия игры, которая будет включать весь оригинальный контент. Одновременно с ней на современных платформах появится Retro Roundup — сборник классических игр по Toy Story.

При этом владельцев оригинальной версии удаление из магазина не затронет. Если игра уже есть в библиотеке Xbox, её можно будет повторно скачать и продолжить играть даже после делистинга. Физические копии также никуда не исчезнут, хотя новость уже привела к росту цен на диски: некоторые продавцы выставляют их более чем за $200.

Покупать такие копии сейчас, правда, особого смысла нет — до 29 сентября оригинальную Toy Story 3 можно приобрести в Xbox Store всего за $9,99.

Интересно, что ситуация с Toy Story 3 вписывается в более масштабную тенденцию. В 2026 году Disney уже убрала из цифровых магазинов почти 30 старых игр, включая Hercules и Star Wars: Dark Forces. В случае Toy Story 3 хотя бы существует понятная замена в виде ремастера.

Пока неизвестно, ждёт ли такая же судьба версию Toy Story 3 в Steam.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
NeoAsterix

та они долбни, портируют пс3 версию, хотя цвета блеклые протв хбокс 360 версии

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Melodic Osrik

не совсем понимаю как старая версия мешает новой, пусть были бы обе, вон когда например doom переиздавали старую версию с 360 не убрали никуда и таких примеров полно, но у меня всё равно куплена уже давно, так же советую почитать отзывы по ссылке https://www.xbox.com/en-US/games/store/toy-story-3/BWNQM65KQK6H

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