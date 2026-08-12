Toy Story 3 исчезнет из Xbox Store - игру уберут перед выходом ремастера

Оригинальная Toy Story 3 для Xbox 360 скоро перестанет продаваться в цифровом магазине Xbox. Microsoft уже добавила на страницу игры предупреждение: приобрести её можно будет только до 29 сентября 2026 года.
Причина связана с готовящимся переизданием. Уже 15 октября выйдет Toy Story 3: Complete Edition — обновлённая версия игры, которая будет включать весь оригинальный контент. Одновременно с ней на современных платформах появится Retro Roundup — сборник классических игр по Toy Story.
При этом владельцев оригинальной версии удаление из магазина не затронет. Если игра уже есть в библиотеке Xbox, её можно будет повторно скачать и продолжить играть даже после делистинга. Физические копии также никуда не исчезнут, хотя новость уже привела к росту цен на диски: некоторые продавцы выставляют их более чем за $200.
Покупать такие копии сейчас, правда, особого смысла нет — до 29 сентября оригинальную Toy Story 3 можно приобрести в Xbox Store всего за $9,99.
Интересно, что ситуация с Toy Story 3 вписывается в более масштабную тенденцию. В 2026 году Disney уже убрала из цифровых магазинов почти 30 старых игр, включая Hercules и Star Wars: Dark Forces. В случае Toy Story 3 хотя бы существует понятная замена в виде ремастера.
Пока неизвестно, ждёт ли такая же судьба версию Toy Story 3 в Steam.
та они долбни, портируют пс3 версию, хотя цвета блеклые протв хбокс 360 версии
не совсем понимаю как старая версия мешает новой, пусть были бы обе, вон когда например doom переиздавали старую версию с 360 не убрали никуда и таких примеров полно, но у меня всё равно куплена уже давно, так же советую почитать отзывы по ссылке https://www.xbox.com/en-US/games/store/toy-story-3/BWNQM65KQK6H