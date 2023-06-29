Для физической стратегии в реальном времени Toy Tactics вышло первое крупное обновление ©

Toy Tactics, основанная на физике стратегия в реальном времени, охватывающая историю войн, но в игрушечной форме, сегодня, в четверг, 29 июня 2023 года, получила свое первое масштабное обновление раннего доступа для ПК в Steam. Разработчик Kraken Empire и издатель Joystick Ventures добавили с новые функции, улучшения качества жизни и исправления ошибок в первом из нескольких обновлений, которые будут реализованы на протяжении всего периода раннего доступа.

Нарисуйте боевые порядки и направьте шаткие игрушки к победе. Наслаждайтесь славой новых эпических сражений с боссами, вызывая мощные улучшенные заклинания, чтобы сокрушать врагов. Освойте способность рисовать конфигурации на поле боя с помощью улучшенной механики рисования, позволяющей рисовать чертежи длиннее 500 метров для улучшения атак на большом расстоянии. Командуйте войсками, чтобы направить ничего не подозревающие карты на вражеские подразделения и поджечь небо взрывчаткой.

К дополнительным корректировкам относятся:

Улучшенный искусственный интеллект, создающий новые проблемы и трудности для преодоления

Последовательные волны агрессивности среди соперничающих формирований

Усовершенствованная система ласки при приближении к агрессивным и дружелюбным четвероногим врагам.

Обновленная звуковая система, включая обновленные голоса и звуки пользовательского интерфейса, создает героический фон для полномасштабного наступления на поле боя.

Возьмите в руки оружие и осадите здания с помощью штурмовых орудий.

Пожинайте плоды каждого приключения мусорщика, собирая реликвии, ранее известные как благословения, чтобы улучшить способности своих войск.

Получите особые способности, такие как призыв пылающих метеоров, запуск катапульт и строительство собственных стен и башен.

Toy Tactics имитирует искусство войны, демонстрируя при этом яркий мультяшный художественный стиль. Насладитесь моментом и сделайте снимок в новом фоторежиме, доступном в творческом режиме и в испытаниях.

Будьте готовы к пасхальному финалу, поскольку последний раунд уровней завершен в этом эпическом обновлении. Насладитесь этим очаровательным приключением в реальном времени, подходящим для друзей и семьи, и поднимите меч во имя триумфа.