Плюшевый хит на подходе: Toymaker: Threads of Joy взорвал Kickstarter и выйдет уже в 2027 году

Необычный симулятор Toymaker: Threads of Joy, посвящённый созданию плюшевых игрушек, стремительно привлёк внимание игроков и стал успешным краудфандинговым проектом. Кампания на Kickstarter уже собрала более чем вдвое больше изначальной цели, подтвердив высокий интерес аудитории к уютной и нестандартной концепции.

В игре пользователям предстоит управлять мастерской по производству игрушек, доставшейся в наследство от матери. Игроки будут принимать заказы, вручную собирать плюшевые изделия, улучшать оборудование и развивать бизнес. При этом важную роль сыграют отношения с клиентами: от решений игрока зависит репутация магазина и его дальнейший успех.

События разворачиваются в испанском городе Саламанка, а сюжет затрагивает не только ремесло, но и личную историю героя. Разработчики добавили в игру элементы местного фольклора, включая мотивы «Пещеры Саламанки», что придаёт происходящему лёгкий мистический оттенок.

Проект создаётся студией Uprising Studios, ранее выпустившей платформер Scarf. Новая игра заметно отличается по тону, делая ставку на спокойный геймплей и атмосферу уюта.

Релиз Toymaker: Threads of Joy запланирован на первый квартал 2027 года. Судя по успеху кампании, проект уже нашёл свою аудиторию задолго до выхода.