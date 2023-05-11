TrackMania 27.01.2006
8.5 130 оценок

Trackmania для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Luna выходит 15 мая

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monk70
Новости

Бесплатная гоночная игра Trackmania будет запущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Luna 15 мая с кросс-игрой и кросс-прогрессом, объявили издатель Ubisoft и разработчик Nadeo.

Trackmania впервые была запущена для ПК 1 июля 2020 года. Она доступна в Steam и Epic Games Store.

Добро пожаловать в клуб! Откройте для себя все, что может предложить этот современный ремейк легендарной Trackmania Nations: трассы, внутриигровые соревнования и события, инструменты настройки и клубы.

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