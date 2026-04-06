В Epic Games Store началась бесплатная раздача гонок на тракторах Tractor Racers

Пользователи цифрового магазина Epic Games Store внезапно получили возможность пополнить свою коллекцию еще одной бесплатной игрой. Ей стала Tractor Racers, в которой игрокам предстоит участвовать в одиночных заездах и испытаниях на самых разных тракторах. Идея, безусловно, уникальная для гоночного жанра. Забрать Tractor Racers можно абсолютно бесплатно до 12 апреля, после чего игра вернется к стандартной цене в 299 рублей. Игра доступна в России и, согласно Steam, интерфейс игры переведен на русский.

Помимо этого сейчас в Epic Games Store идут еще две раздачи: Clone Drone in the Danger Zone и TOMAK: Save the Earth Regeneration.