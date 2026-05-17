Traders Life Together вышла в Steam: свой супермаркет, кооператив и динамическая экономика

15 мая в раннем доступе Steam вышла Traders Life Together — симулятор управления супермаркетом от разработчика DNA ARMY GAMING. Игра предлагает в одиночку или в кооперативе с друзьями построить бизнес с нуля: от закупки товаров у оптовиков до расстановки полок и обслуживания покупателей.

Заявлено больше 300 товаров, реалистичная система выкладки и полная свобода в дизайне магазина. Можно расставлять стеллажи, менять планировку, расширять помещение и настраивать вывеску. Экономика динамическая — цены на продукты меняются каждый день, так что закупки превращаются в мини-стратегию.

Помимо торговли, есть транспорт: пять видов машин для поездок к оптовикам. Самих поставщиков несколько — мясная лавка, овощной, электроника, игрушки, обувь, бакалея. NPC интерактивны, а репутация магазина напрямую влияет на поток покупателей и объём продаж.

Игра только вышла в ранний доступ, и до 28 мая действует скидка 10%.

Для фанатов размеренного менеджмента и симуляторов вроде Supermarket Simulator это ещё один кандидат на вечерние зависания.