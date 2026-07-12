Выход симулятора торговца TRADESMAN: Deal to Dealer из раннего доступа скоро изменит стоимость игры

Разработчики симулятора торговца TRADESMAN: Deal to Dealer официально объявили о скором полноценном релизе своей игры. Проект готовится покинуть стадию раннего доступа, в которой он провёл значительное время и собрал 80% положительных отзывов. Авторы отметили, что за этот период игра получила гораздо больше запланированного контента, что позволяет выпустить завершённый продукт высокого качества. В связи с этим создатели сообщили, что ровно через 1 неделю произойдёт запланированное повышение стоимости проекта на 50–60 процентов.

Крутые разрабы так делают, и мы сделаем.

Подорожание игры напрямую связано со скорым релизом и политикой студии. Базовая цена вырастет с 3 долларов до 5 долларов. Разработчики с иронией подчеркнули, что практически все их выпущенные игры стоят ровно 5 долларов, за исключением одного проекта, однако ни один из них ранее не проходил через стадию раннего доступа.

Суть игрового процесса TRADESMAN: Deal to Dealer

В основе этой необычной инди-игры лежит приключенческий симулятор торговца с элементами ролевой игры и менеджмента. Игрокам предстоит примерить на себя роль обычного лавочника, который путешествует на своей повозке по опасному фэнтезийному миру, скупает товары по низкой цене в одних поселениях и перепродаёт их с максимальной выгодой в других. На пути пользователям постоянно встречаются случайные текстовые события, разбойники и монстры, поэтому для выживания необходимо нанимать верных наёмников, прокачивать боевые навыки своего подопечного, а также регулярно улучшать и защищать свой транспорт.

А финальное обновление принесёт в игру порцию свежего контента, включая появление крупного и опасного босса. Кроме того, проект наконец-то получит полноценную поддержку внутриигровых наград. Разработчики уже полностью завершили работу над системой достижений, которых на данный момент насчитывается ровно 52 штуки. Все созданные достижения станут доступны пользователям сразу после официального выпуска ближайшего патча.