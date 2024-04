Аркадная гонка Trail Out добралась до консолей Xbox

Trail Out, новая часть взрывного жанра гоночных игр от разработчика Good Boys и издателя Crytivo, вышла на Xbox Series X | S. Представляя новый взгляд на старую классику, игра демонстрирует острые ощущения от разрушаемой среды, динамичных гоночных трасс, состязающихся противников и взрыва всего и вся, пока игроки мчатся к финишу. Настройте более 70 транспортных средств, исследуйте 40 разнообразных локаций и участвуйте в взрывных сражениях в различных игровых режимах.

Вдохновленная такими хитами, как Wreckfest и Burnout, Trail Out поднимает наполненное адреналином действие этих любимых игр на новую высоту. Опираясь на лучшие элементы обеих игр, Trail Out предлагает динамичные гонки, одновременно волнующие и непредсказуемые. От жестоких столкновений Wreckfest до захватывающих ощущений от тейкдаунов Burnout — Trail Out сочетает в себе лучшее из обоих миров, создавая неповторимый игровой опыт.

Это не типичная гоночная игра. Конечно, вы встретите гладкие спортивные автомобили, мчащиеся по трассе, но это только начало. В Trail Out вы также найдете танки, школьные автобусы и даже карты в стиле Марио, борющиеся за победу. На выбор предлагается более 70 автомобилей, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Возможности безграничны. И речь идет не только о гонках; речь идет о создании хаоса. Прорывайтесь сквозь препятствия, сносите здания и оставляйте за собой следы разрушений на пути к финишу.