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Trail Out 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.2 200 оценок

Аркадная гонка Trail Out добралась до консолей Xbox

monk70
Новости

Trail Out, новая часть взрывного жанра гоночных игр от разработчика Good Boys и издателя Crytivo, вышла на Xbox Series X | S. Представляя новый взгляд на старую классику, игра демонстрирует острые ощущения от разрушаемой среды, динамичных гоночных трасс, состязающихся противников и взрыва всего и вся, пока игроки мчатся к финишу. Настройте более 70 транспортных средств, исследуйте 40 разнообразных локаций и участвуйте в взрывных сражениях в различных игровых режимах.

Вдохновленная такими хитами, как Wreckfest и Burnout, Trail Out поднимает наполненное адреналином действие этих любимых игр на новую высоту. Опираясь на лучшие элементы обеих игр, Trail Out предлагает динамичные гонки, одновременно волнующие и непредсказуемые. От жестоких столкновений Wreckfest до захватывающих ощущений от тейкдаунов Burnout — Trail Out сочетает в себе лучшее из обоих миров, создавая неповторимый игровой опыт.

Это не типичная гоночная игра. Конечно, вы встретите гладкие спортивные автомобили, мчащиеся по трассе, но это только начало. В Trail Out вы также найдете танки, школьные автобусы и даже карты в стиле Марио, борющиеся за победу. На выбор предлагается более 70 автомобилей, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Возможности безграничны. И речь идет не только о гонках; речь идет о создании хаоса. Прорывайтесь сквозь препятствия, сносите здания и оставляйте за собой следы разрушений на пути к финишу.

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