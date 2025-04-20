Для игры TRAIL OUT скоро выйдет крупное обновление с новым контентом

Разработчики готовят обновление 5.0, они переработали вступление в игру, чтобы сделать его более увлекательным как для новичков, так и для тех, кто уже прошёл игру. Неожиданное нововведение коснется сюжетной линии игры, перерабатываются кат-сцены и некоторые элементы истории, что также затронет игровой контент в целом. Кат-сцены теперь будут выглядеть лучше благодаря новым анимациям, а сюжетная карьера станет ещё более насыщенной и драйвовой! Кроме того, в игре появятся новые концовки!

Также появятся новые карты из Японии, включая Токио — одной из самых больших городских карт в TRAIL OUT. Большие скорости, детализированный центр города с разной погодой и днями суток ждут вас уже совсем скоро! Старые карты были обновлены или увеличены по объему. Некоторые персонажи получили обновления и улучшения. Например, Ivan Komrad теперь выглядит так, как был задуман изначально, Yuji Than стала более стильной и реалистичной.

Ориентировочная дата выхода обновления май-июнь. Порт на PlayStation 5 ожидается ближе к концу года.