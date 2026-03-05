Гонки на выживание TRAIL OUT вышли на Playstation 5

Играть или Нет

Сегодня, 5 марта, автосимулятор TRAIL OUT от российской студии GOOD BOYS пополнил список доступных платформ — к ним присоединилась консоль от Sony. Теперь игра доступна сразу на трёх платформах: Xbox, Steam и PS5.

TRAIL OUT — это гонки без правил с сюжетом, кастомизацией, заездами по всему миру и битвой за главный трофей фестиваля. В заездах TRAIL OUT вас ждут аварии, разрушение трасс и сюжетная история гонщика Михалыча, который мечтает вырвать чемпионский кубок у соперников.

Что вас ждёт в игре TRAIL OUT:

Автопарк из 50 моделей авто разных классов и эпох.

50 уникальных трасс: городские дороги и специализированные дерби‑арены.

10 режимов: от классических гонок до безумных испытаний (подробнее ниже).

Графика и физика на движке Unreal Engine 4 с гибкой настройкой и оптимизацией — в том числе под слабое «железо».

Босс‑файты: дуэли с уникальными персонажами на их персональных трассах с ловушками и опасностями.

Своя мастерская: собирайте машины с нуля на свалке и участвуйте на них в официальных гонках фестиваля.

Фанатская база: зарабатывайте лояльность болельщиков за эффектные манёвры во время заезда и выполнение их «прихотей».

Лицензированные треки адреналиновой музыки, подходящей для быстрой езды.

Простой и понятный сюжет: история Михалыча с кат‑сценами на движке игры.

Постоянная поддержка: регулярные обновления и добавление нового контента.

Кооператив на 4 игрока: режим SplitScreen для гонок с друзьями на одном экране.

Режимы игры

Cross — кольцевые гонки с опасными перекрёстками. Rush — выживание на больших картах с разрушаемым окружением. Catch me up — погоня за боссом на уникальном маршруте. Derby Classic — битва до последнего выжившего. Derby Domination — набор очков в дерби: побеждает самый результативный. Derby Duel — схватка с боссом, у которого есть помощники, мешающие вам. Hunter — битва на уничтожение машин соперников. No Time — гонка на время по трассе с сюрпризами на спецтранспорте. Stunts — мини‑игры с выбросом водителя из окна (боулинг, дартс и др.). Escape — побег от боевого самолёта, который уничтожает последнего гонщика.

Особенности TRAIL OUT

Реалистичные разрушения автомобилей и трасс.

Кастомизация и полная сборка авто с нуля.

Сюжет про участие в фестивале гонок без правил.

Мультиплеер до 4 человек: играйте с друзьями на одном ПК или через Steam Together.

Гоняйте в TRAIL OUT — теперь и на PS5!