Trail Out 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.4 257 оценок

Гонки на выживание TRAIL OUT вышли на Playstation 5

Сегодня, 5 марта, автосимулятор TRAIL OUT от российской студии GOOD BOYS пополнил список доступных платформ — к ним присоединилась консоль от Sony. Теперь игра доступна сразу на трёх платформах: Xbox, Steam и PS5.

TRAIL OUT — это гонки без правил с сюжетом, кастомизацией, заездами по всему миру и битвой за главный трофей фестиваля. В заездах TRAIL OUT вас ждут аварии, разрушение трасс и сюжетная история гонщика Михалыча, который мечтает вырвать чемпионский кубок у соперников.

Что вас ждёт в игре TRAIL OUT:

  • Автопарк из 50 моделей авто разных классов и эпох.
  • 50 уникальных трасс: городские дороги и специализированные дерби‑арены.
  • 10 режимов: от классических гонок до безумных испытаний (подробнее ниже).
  • Графика и физика на движке Unreal Engine 4 с гибкой настройкой и оптимизацией — в том числе под слабое «железо».
  • Босс‑файты: дуэли с уникальными персонажами на их персональных трассах с ловушками и опасностями.
  • Своя мастерская: собирайте машины с нуля на свалке и участвуйте на них в официальных гонках фестиваля.
  • Фанатская база: зарабатывайте лояльность болельщиков за эффектные манёвры во время заезда и выполнение их «прихотей».
  • Лицензированные треки адреналиновой музыки, подходящей для быстрой езды.
  • Простой и понятный сюжет: история Михалыча с кат‑сценами на движке игры.
  • Постоянная поддержка: регулярные обновления и добавление нового контента.
  • Кооператив на 4 игрока: режим SplitScreen для гонок с друзьями на одном экране.

Режимы игры

  1. Cross — кольцевые гонки с опасными перекрёстками.
  2. Rush — выживание на больших картах с разрушаемым окружением.
  3. Catch me up — погоня за боссом на уникальном маршруте.
  4. Derby Classic — битва до последнего выжившего.
  5. Derby Domination — набор очков в дерби: побеждает самый результативный.
  6. Derby Duel — схватка с боссом, у которого есть помощники, мешающие вам.
  7. Hunter — битва на уничтожение машин соперников.
  8. No Time — гонка на время по трассе с сюрпризами на спецтранспорте.
  9. Stunts — мини‑игры с выбросом водителя из окна (боулинг, дартс и др.).
  10. Escape — побег от боевого самолёта, который уничтожает последнего гонщика.

Особенности TRAIL OUT

  • Реалистичные разрушения автомобилей и трасс.
  • Кастомизация и полная сборка авто с нуля.
  • Сюжет про участие в фестивале гонок без правил.
  • Мультиплеер до 4 человек: играйте с друзьями на одном ПК или через Steam Together.

Гоняйте в TRAIL OUT — теперь и на PS5!

Rdraghan

Странно как этот 💩 там сразу не вышел 😉

4
Barred

Как раз прошел недавно. Для небольшого коллектива достойная игра