Гонки на выживание TRAIL OUT вышли на Playstation 5

Сегодня, 5 марта, автосимулятор TRAIL OUT от российской студии GOOD BOYS пополнил список доступных платформ — к ним присоединилась консоль от Sony. Теперь игра доступна сразу на трёх платформах: Xbox, Steam и PS5.
TRAIL OUT — это гонки без правил с сюжетом, кастомизацией, заездами по всему миру и битвой за главный трофей фестиваля. В заездах TRAIL OUT вас ждут аварии, разрушение трасс и сюжетная история гонщика Михалыча, который мечтает вырвать чемпионский кубок у соперников.
Что вас ждёт в игре TRAIL OUT:
- Автопарк из 50 моделей авто разных классов и эпох.
- 50 уникальных трасс: городские дороги и специализированные дерби‑арены.
- 10 режимов: от классических гонок до безумных испытаний (подробнее ниже).
- Графика и физика на движке Unreal Engine 4 с гибкой настройкой и оптимизацией — в том числе под слабое «железо».
- Босс‑файты: дуэли с уникальными персонажами на их персональных трассах с ловушками и опасностями.
- Своя мастерская: собирайте машины с нуля на свалке и участвуйте на них в официальных гонках фестиваля.
- Фанатская база: зарабатывайте лояльность болельщиков за эффектные манёвры во время заезда и выполнение их «прихотей».
- Лицензированные треки адреналиновой музыки, подходящей для быстрой езды.
- Простой и понятный сюжет: история Михалыча с кат‑сценами на движке игры.
- Постоянная поддержка: регулярные обновления и добавление нового контента.
- Кооператив на 4 игрока: режим SplitScreen для гонок с друзьями на одном экране.
Режимы игры
- Cross — кольцевые гонки с опасными перекрёстками.
- Rush — выживание на больших картах с разрушаемым окружением.
- Catch me up — погоня за боссом на уникальном маршруте.
- Derby Classic — битва до последнего выжившего.
- Derby Domination — набор очков в дерби: побеждает самый результативный.
- Derby Duel — схватка с боссом, у которого есть помощники, мешающие вам.
- Hunter — битва на уничтожение машин соперников.
- No Time — гонка на время по трассе с сюрпризами на спецтранспорте.
- Stunts — мини‑игры с выбросом водителя из окна (боулинг, дартс и др.).
- Escape — побег от боевого самолёта, который уничтожает последнего гонщика.
Особенности TRAIL OUT
- Реалистичные разрушения автомобилей и трасс.
- Кастомизация и полная сборка авто с нуля.
- Сюжет про участие в фестивале гонок без правил.
- Мультиплеер до 4 человек: играйте с друзьями на одном ПК или через Steam Together.
Гоняйте в TRAIL OUT — теперь и на PS5!
Странно как этот 💩 там сразу не вышел 😉
Как раз прошел недавно. Для небольшого коллектива достойная игра