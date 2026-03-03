Названа дата выхода гонок на выживание TRAIL OUT на PlayStation 5

TRAIL OUT — это безумные аркадные гонки на выживание, созданные как духовный наследник легендарной серии FlatOut, релиз гоночной аркады на PlayStation 5 официально запланирован на 5 марта. Игра станет доступна в цифровом магазине PS Store. Изначально выход планировался раньше, но был отложен из-за трудностей процесса сертификации у Sony.

Тотальное разрушение: Машины разлетаются на куски, объекты на трассе крушатся, а водители вылетают через лобовое стекло с криками.

Сюжет про Михалыча: Вы играете за гонщика, который хочет победить в фестивале TRAIL OUT. Для этого нужно одолеть всех боссов из «Черного списка» в дуэлях.

Разнообразие режимов: Кроме классических гонок, есть дерби на выживание, безумные трюки (дартс или боулинг водителем) и даже режим с зомби.

Парк авто: Около 50 машин разных эпох и состояний, которые можно собирать из хлама на свалке и прокачивать.

Атмосфера: Игра наполнена специфическим юмором, мемами и «СНГ-колоритом».

TRAIL OUT также доступен на ПК и Xbox, есть демоверсия, в разработке TRAIL OUT 2.