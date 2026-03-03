Названа дата выхода гонок на выживание TRAIL OUT на PlayStation 5

TRAIL OUT — это безумные аркадные гонки на выживание, созданные как духовный наследник легендарной серии FlatOut, релиз гоночной аркады на PlayStation 5 официально запланирован на 5 марта. Игра станет доступна в цифровом магазине PS Store. Изначально выход планировался раньше, но был отложен из-за трудностей процесса сертификации у Sony.
Тотальное разрушение: Машины разлетаются на куски, объекты на трассе крушатся, а водители вылетают через лобовое стекло с криками.
Сюжет про Михалыча: Вы играете за гонщика, который хочет победить в фестивале TRAIL OUT. Для этого нужно одолеть всех боссов из «Черного списка» в дуэлях.
Разнообразие режимов: Кроме классических гонок, есть дерби на выживание, безумные трюки (дартс или боулинг водителем) и даже режим с зомби.
Парк авто: Около 50 машин разных эпох и состояний, которые можно собирать из хлама на свалке и прокачивать.
Атмосфера: Игра наполнена специфическим юмором, мемами и «СНГ-колоритом».
TRAIL OUT также доступен на ПК и Xbox, есть демоверсия, в разработке TRAIL OUT 2.
На удивление прошел с удовольствием и с удивлением, насколько бюджетная копия превосходит официальные номерные продолжения Флэтаута(3 и 4)
Без палева бэха из мв😄 // Андрей Скрипник
Ещё Пежо из Такси и Тойота из Форсажа.
на xbox уже два года катаем