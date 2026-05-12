Российские гонки TRAIL OUT участвуют в фестивале Start Your Engine в Steam

Сегодня вечером в Steam стартует Start Your Engine Festival, в котором будут участвовать игры, посвящённые всему, что работает при помощи двигателей: автомобили, самолёты, поезда и любые механизмы с двигателем.

Россию на мероприятии в категории «Гонки» представляет симулятор гонок на выживание TRAIL OUT от студии GOOD BOYS.

TRAIL OUT — это история русского гонщика Михалыча, который решает принять участие в мировом фестивале гонок на выживание. По классике подобных игр мы начинаем на старом корыте и постепенно, зарабатывая деньги, улучшаем свой транспорт и покупаем новые «тачки». Причём машину можно не только купить, но и собрать самостоятельно из имеющихся деталей.

В игре представлено 10 режимов с разными задачами, на разных локациях и трассах. Доступен кооператив до четырёх игроков.

Всего в Start Your Engine Festival примет участие около 90 игр, разделённых на четыре категории:

«Гонки»,

«Вождение»,

«Поезда»

«Самолёты и Корабли».

Start Your Engine Festival начнётся сегодня в 20:00 МСК, 12 мая, и завершится 19 мая в 20:00 МСК.