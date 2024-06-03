Современный наследник FlatOut 2 - гоночная аркада Trail Out получила масштабное обновление с новой картой и машинами

Как насчёт того, чтобы принять участие в гонках, которые перенесут вас в разные уголки земного шара? Согласны? Тогда добро пожаловать в Trail Out, гоночную игру, где ваша главная задача — не просто первым пересечь финишную черту, но и выжить в процессе, чтобы в итоге заполучить заветный главный кубок фестиваля. Вас ждёт настоящий хаос на трассе: машины будут врезаться друг в друга, водители — вылетать из своих болидов с криками ужаса, а фанаты — неистово болеть на трибунах. Всё вокруг будет рушиться и разлетаться на куски, создавая безумную атмосферу.

В ваше распоряжение предоставлено целых 50 разнообразных машин, каждая из которых обладает своими особенностями. Вы сможете выбрать автомобиль по душе, будь то ретро-классика или современный спорткар, и опробовать его в деле на 50 уникальных трассах. А трассы тут самые разные, вас ждут городские улицы с множеством препятствий и возможностей для разрушений, специальные дерби-арены, где можно вдоволь помять металл, и даже опасные маршруты с коварными перекрестками, требующие молниеносной реакции.

И приготовьтесь к тому, что ваш верный железный конь будет переживать настоящие испытания на прочность. В пылу сражений на трассе машина может получить такие серьёзные повреждения, что превратится в неузнаваемую груду металла. Колёса могут отлететь в самый неподходящий момент, а вы сами рискуете вылететь из окна на полном ходу или даже стать свидетелем эффектного взрыва своего болида.

Нельзя не упомянуть, что игра позволяет собирать автомобили буквально по кусочкам, отыскивая нужные детали на местной свалке. По мере прохождения карьеры и победы над боссами вы будете получать лицензии, открывающие доступ к новым возможностям тюнинга. Вы сможете улучшать каждый аспект своей машины: от кузова и двигателя до колёс и системы закиси азота. А чтобы ваш болид выглядел по-настоящему уникально, в вашем распоряжении будет широкий выбор цветов краски, наклеек и даже номерных знаков.

Но и это ещё не всё. Игра предлагает 8 совершенно разных режимов, среди которых вы найдёте традиционные гонки с разными условиями, разнообразные виды дерби, погони, где вам придётся удирать от настойчивого боевого самолёта, и даже безумные прыжки из окон автомобилей прямо на ходу. Скучать точно не придётся.