ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trail Out 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.3 204 оценки

Современный наследник FlatOut 2 - гоночная аркада Trail Out получила масштабное обновление с новой картой и машинами

Gutsz
Новости

Небольшая команда разработчиков из студии GOOD BOYS продолжает активно поддерживать свою аркадную гоночную игру под названием Trail Out. Оригинальный релиз проекта состоялся еще в сентябре 2022 года, и тогда он позиционировался как современный наследник культовой FlatOut 2. В Trail Out игроков также ждут безумные гонки и испытания, которых станет еще больше вместе с новым обновлением.

Авторы гоночной игры анонсировали выход крупного контентного патча. Trail Out была обновлена до версии 3.0, и вместе с этим в игре появилась новая карта для заездов, дополнительные автомобили и многое другое.

Основные нововведения в этом патче:

  • Новая большая карта: Золотой путь. Почувствуйте горный осенний воздух, прокатившись по плотине и карьерному заводу в горах Канады.
  • Новая игра плюс! Попробуйте пройти игру заново с системой здоровья водителей, 10 водителями во время гонки и другими условиями.
  • Большое обновление для режима Охотник с системой killstrike!
  • Большое обновление для DEAD OUT с режимом split-screen для 2 игроков!
  • Радары скорости! Ставьте рекорды скорости на всех картах типа Rush с онлайн-рекордами и наградами. Кто окажется быстрее? Также вы получите небольшую фотографию.
  • Новые авто: Sturman Ex и самый быстрый драг-кар Citra Super.
  • Спецтехника: Трактор JD 1960, газонокосилка Tor Slicer GT и маленький трактор Pepes 12, доступные с чит-кодами. А также Patriot, старая армейская легенда.
  • Динамическая погода: Добавлена динамическая погода для некоторых больших карт (снег, дождь, солнце, туман) для карт Golden Trail, Black Lake, Hilly Valley, Nordloopring, Wildwood.
  • Глобальная ребалансировка вознаграждений за свободные гонки: Награды теперь зависят от длины трассы и времени, проведенного на ней. Режимы "Побег" и "Охотник" также лучше сбалансированы по наградам.

Кроме этого, последнее обновление будет особенно полезным игрокам на слабых ПК. В Trail Out версии 3.0 разработчики значительно улучшили распределение ресурсов внутригрового движка и проделали работу по оптимизации эффектов и выделению памяти.

11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
luVol

Один из примеров хороших разработчиков и небольшого элемента гордости отечественных разработчиков

0
GraF68ru

ну смотря где твое отечество))

1
luVol GraF68ru
-1
GraF68ru luVol

ты бы хоть основной вид деятельности прочел для начала, прежде чем копипастить

0
GraF68ru

достойная поддержка от разработчиков, контента навалили знатно, физику перелопачивали, жаль, что планы по вр и поддержке рулей так и не были реализованы.

0
Пользователь ВКонтакте

// Роман Викулин

-5