Современный наследник FlatOut 2 - гоночная аркада Trail Out получила масштабное обновление с новой картой и машинами

Небольшая команда разработчиков из студии GOOD BOYS продолжает активно поддерживать свою аркадную гоночную игру под названием Trail Out. Оригинальный релиз проекта состоялся еще в сентябре 2022 года, и тогда он позиционировался как современный наследник культовой FlatOut 2. В Trail Out игроков также ждут безумные гонки и испытания, которых станет еще больше вместе с новым обновлением.
Авторы гоночной игры анонсировали выход крупного контентного патча. Trail Out была обновлена до версии 3.0, и вместе с этим в игре появилась новая карта для заездов, дополнительные автомобили и многое другое.
Основные нововведения в этом патче:
- Новая большая карта: Золотой путь. Почувствуйте горный осенний воздух, прокатившись по плотине и карьерному заводу в горах Канады.
- Новая игра плюс! Попробуйте пройти игру заново с системой здоровья водителей, 10 водителями во время гонки и другими условиями.
- Большое обновление для режима Охотник с системой killstrike!
- Большое обновление для DEAD OUT с режимом split-screen для 2 игроков!
- Радары скорости! Ставьте рекорды скорости на всех картах типа Rush с онлайн-рекордами и наградами. Кто окажется быстрее? Также вы получите небольшую фотографию.
- Новые авто: Sturman Ex и самый быстрый драг-кар Citra Super.
- Спецтехника: Трактор JD 1960, газонокосилка Tor Slicer GT и маленький трактор Pepes 12, доступные с чит-кодами. А также Patriot, старая армейская легенда.
- Динамическая погода: Добавлена динамическая погода для некоторых больших карт (снег, дождь, солнце, туман) для карт Golden Trail, Black Lake, Hilly Valley, Nordloopring, Wildwood.
- Глобальная ребалансировка вознаграждений за свободные гонки: Награды теперь зависят от длины трассы и времени, проведенного на ней. Режимы "Побег" и "Охотник" также лучше сбалансированы по наградам.
Кроме этого, последнее обновление будет особенно полезным игрокам на слабых ПК. В Trail Out версии 3.0 разработчики значительно улучшили распределение ресурсов внутригрового движка и проделали работу по оптимизации эффектов и выделению памяти.
Один из примеров хороших разработчиков и небольшого элемента гордости отечественных разработчиков
ну смотря где твое отечество))
ты бы хоть основной вид деятельности прочел для начала, прежде чем копипастить
достойная поддержка от разработчиков, контента навалили знатно, физику перелопачивали, жаль, что планы по вр и поддержке рулей так и не были реализованы.
// Роман Викулин