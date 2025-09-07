ЧАТ ИГРЫ
Trail Out 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.3 247 оценок

Trail Out, духовная преемница FlatOut, обзавелась множеством нового контента - версия 5.0 переносит в Токио

monk70 monk70

Trail Out, — это неофициальная версия FlatOut 5, которая определённо ближе к атмосфере и игровому процессу культовой серии Bugbear Entertainment, чем их нынешняя Wreckfest. Спустя три года после полноценного релиза Trail Out всё ещё актуальна, и разработчики из Good Boys решили порадовать обновлением 5.0, которое переносит игроков в японский Токио.

Обновление под названием Tokyo Breach добавляет несколько новых карт, расширенный режим карьеры и новые игровые режимы, в том числе несколько, ориентированных на стрельбу.

Полные примечания к обновлению доступны по ссылке.

Trail Out уже доступна в Steam и на Xbox Series X|S. Игра пока не дебютировала на PlayStation и Nintendo Switch, хотя, вероятно, это лишь вопрос времени.

Комментарии: 6
Пользователь ВКонтакте

Теперь это еще и blur // Alexandra Koryavaya

4
Пользователь ВКонтакте

Отличная игра ! // Геннадий Назаренко

2
Predator556

Вспоминаю как я играл в нее на релизе. Кривая, косая, багующая, с отвратительным управлением. Но с отличной атмосферой, Это действительно новый FlatOut, настоящий FlatOut. Игра от своих и для своих. Думаю сейчас уже все поправили и играется хорошо. Надо попробовать

ДЕНИСКА_омск

Клёвая кринжатура

Лицо со шрамом

Пивозавр это отсылка к Имеле

Wolfenstein

Flatout был средней паршивости проходняком , че от него так многие тогда чуть ли не кончали я никогда не понимал