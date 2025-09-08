Разработчики гоночной игры Trail Out сообщили о работе над сиквелом с открытым миром и онлайном

Если вы ждёте, когда Wreckfest 2 выйдет из раннего доступа, есть альтернативная гоночная игра с элементами разрушения. Trail Out — духовная преемница FlatOut, серии, которую разработчик Wreckfest, Bugbear Games, возглавлял до потери прав на франшизу.

Спустя три года после выхода оригинальной игры, разработчики Good Boys неожиданно объявили о разработке продолжения. Однако ждать придётся долго, поскольку Trail Out 2 запланирована на 2028 год, а студия тем временем ищет дизайнера уровней и 3D-художника. Платформы пока не подтверждены.

Хотя пока опубликован только рабочий логотип, Good Boys поделились некоторыми ранними подробностями о сиквеле. Разработчики «сосредоточены на онлайне», предполагая, что сиквел будет включать многопользовательский режим, которого так не хватало в первой игре.

Согласно объявлению, Trail Out 2 разрабатывается «с нуля» с новой физикой, графикой и сюжетным режимом с новыми персонажами. Однако самым большим открытием является то, что сюжетный режим будет иметь открытый мир, хотя никаких других подробностей не было объявлено.