TRAIL OUT получила поддержку модов в Steam, а разработчики раскрыли героев сиквела

Гоночная аркада TRAIL OUT отметила четырёхлетие с момента выхода и продолжает развиваться. В этом году игра добралась до PlayStation 5, а теперь получила ещё одно важное нововведение на ПК — поддержку пользовательских модификаций.

Первые моды уже доступны в Мастерской Steam. Устанавливать их можно непосредственно через главное меню игры, что упрощает знакомство с пользовательским контентом. Разработчики также планируют опубликовать официальную документацию по созданию модификаций, но она появится позднее.

Тем временем команда продолжает работу над TRAIL OUT 2. Сиквел пока находится на ранней альфа-стадии, однако авторы уже раскрыли имена главных героев — ими станут Тони и Энни. Подробностями об их истории и игровом процессе разработчики пока не поделились.

Таким образом, пока продолжение находится на раннем этапе производства, оригинальная TRAIL OUT получает новые возможности благодаря сообществу. Поддержка модов может продлить жизнь игре и дать поклонникам больше способов разнообразить гонки.