Trailblazers: Into the March - постройте дом на колёсах и отправьтесь покорять опасный Марш

Представлена Trailblazers: Into the March — новая roguelite-стратегия о выживании колонии в опасных неизведанных землях. Игру разрабатывает студия Strangers, а издателем выступает Joystick Ventures. Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam для PC и Mac, позволяя познакомиться с сюжетом и основными механиками до выхода полной версии.

В роли капитана сухопутного корабля игрокам предстоит вести команду через Марш — суровый край, поглощающий остатки цивилизации. Корабль станет не только средством передвижения, но и передвижной базой: его можно улучшать и настраивать, а для дальних экспедиций придётся запасаться припасами, добывать материалы, заключать сделки и принимать контракты.

Важную роль сыграет экипаж: у каждого персонажа есть собственная история, навыки, потребности и стремления. Отношения между членами команды будут меняться по ходу путешествия, а их настроение сможет влиять на эффективность в бою. Сражения между сухопутными кораблями объединят тактические решения с боями в реальном времени и возможностью ставить действие на паузу, чтобы продумать следующий шаг.

Экспедиции в глубины Марша будут приносить новые открытия, опасные встречи и фрагменты тайны, скрытой в сердце этого мира. Даже поражение не обязательно означает конец пути: прогресс в исследовании местности сохраняется, позволяя продвигаться всё дальше с каждой новой вылазкой. Полная версия Trailblazers: Into the March выйдет на PC и macOS, но дата релиза пока не объявлена.