Игроки начали ревью-бомбинг ремейка Trails in the Sky после его удаления из российского Steam

Игровое сообщество инициировало акцию по занижению рейтинга ремейка JRPG Trails in the Sky 1st Chapter в Steam. Причиной стало неожиданное решение издателя GungHo удалить игру из продажи в российском регионе всего через неделю после релиза.

Протест был организован после того, как в обсуждениях Steam один из пользователей призвал всех, кто успел приобрести игру, временно изменить свой положительный отзыв на отрицательный. По его словам, это может быть единственным способом вызвать реакцию у издателя. Инициативу поддержали многие игроки, недовольные молчаливым удалением проекта, который они активно покупали даже без наличия русской локализации.

Ранее пользователи создали в Steam обширную тему с требованием вернуть игру в магазин, которая собрала сотни сообщений. Теперь же они перешли к более активным действиям, напрямую влияющим на репутацию продукта.

На данный момент акция уже принесла первые результаты: общий рейтинг Trails in the Sky 1st Chapter в Steam упал с 97% до 89% положительных отзывов. Игроки заявляют, что готовы будут вернуть свои положительные оценки, как только издатель отменит свое решение и вернет игру в российский регион.