Игроки начали ревью-бомбинг ремейка Trails in the Sky после его удаления из российского Steam

Игровое сообщество инициировало акцию по занижению рейтинга ремейка JRPG Trails in the Sky 1st Chapter в Steam. Причиной стало неожиданное решение издателя GungHo удалить игру из продажи в российском регионе всего через неделю после релиза.
Протест был организован после того, как в обсуждениях Steam один из пользователей призвал всех, кто успел приобрести игру, временно изменить свой положительный отзыв на отрицательный. По его словам, это может быть единственным способом вызвать реакцию у издателя. Инициативу поддержали многие игроки, недовольные молчаливым удалением проекта, который они активно покупали даже без наличия русской локализации.
Ранее пользователи создали в Steam обширную тему с требованием вернуть игру в магазин, которая собрала сотни сообщений. Теперь же они перешли к более активным действиям, напрямую влияющим на репутацию продукта.
На данный момент акция уже принесла первые результаты: общий рейтинг Trails in the Sky 1st Chapter в Steam упал с 97% до 89% положительных отзывов. Игроки заявляют, что готовы будут вернуть свои положительные оценки, как только издатель отменит свое решение и вернет игру в российский регион.
Вот и вся суть оценок обиженки обиделись поплакали пошли писать гадости.
Ну а что поделать, если это единственный более-менее рабочий способ донести до издателя мысль, что он ведет себя как гoвно
Нет, можно, конечно, спалить офис издателя, но как-то это...
плохой способ, не рабочий, стим чистит и фильтрует все бомбинг ревью либо ставит отметку подозрительная активности, честно нашли из-за чего бомбить, все эти японоонимеrpg идут с неадекватным ценником
Советую издателю послать официально всех недовольных на духовно-скрeпные ценности.
" ревью-бомбинг"
Можно вызвать пояснительную бригаду позвонив в 103 ?
Толпа снежинок собирается и занижает рейтинг игры в Стиме, описывая в отзывах, как они недовольны и как весь мир в целом и издатель/разработчик в частности им обязаны, ибо без них игровая индустрия просто рухнет.
Часом не DeadP47 устроил движ? Это его любимая серия.
Он самый,наш живчик👍🙂
Что это вообще за игра что такой шум поднимать будто это stellar blade или Цусима из за какой-то шляпы.
Боюсь это не та игра где получиться организовать массовый бунт учитывая что игра нишевая, как будто вы не можете купить ключ или гифт