Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
Игроки начали ревью-бомбинг ремейка Trails in the Sky после его удаления из российского Steam

Игровое сообщество инициировало акцию по занижению рейтинга ремейка JRPG Trails in the Sky 1st Chapter в Steam. Причиной стало неожиданное решение издателя GungHo удалить игру из продажи в российском регионе всего через неделю после релиза.

Протест был организован после того, как в обсуждениях Steam один из пользователей призвал всех, кто успел приобрести игру, временно изменить свой положительный отзыв на отрицательный. По его словам, это может быть единственным способом вызвать реакцию у издателя. Инициативу поддержали многие игроки, недовольные молчаливым удалением проекта, который они активно покупали даже без наличия русской локализации.

Ранее пользователи создали в Steam обширную тему с требованием вернуть игру в магазин, которая собрала сотни сообщений. Теперь же они перешли к более активным действиям, напрямую влияющим на репутацию продукта.

На данный момент акция уже принесла первые результаты: общий рейтинг Trails in the Sky 1st Chapter в Steam упал с 97% до 89% положительных отзывов. Игроки заявляют, что готовы будут вернуть свои положительные оценки, как только издатель отменит свое решение и вернет игру в российский регион.

Комментарии:
MagneticEnnio

Вот и вся суть оценок обиженки обиделись поплакали пошли писать гадости.

Добрый_бобер

Ну а что поделать, если это единственный более-менее рабочий способ донести до издателя мысль, что он ведет себя как гoвно

Gords

Нет, можно, конечно, спалить офис издателя, но как-то это...

RussiaBezPutina Добрый_бобер

плохой способ, не рабочий, стим чистит и фильтрует все бомбинг ревью либо ставит отметку подозрительная активности, честно нашли из-за чего бомбить, все эти японоонимеrpg идут с неадекватным ценником

Алекс Рейлор

Советую издателю послать официально всех недовольных на духовно-скрeпные ценности.

Длинный ник чтобы не запо

" ревью-бомбинг"
Можно вызвать пояснительную бригаду позвонив в 103 ?

Алекс Рейлор

Толпа снежинок собирается и занижает рейтинг игры в Стиме, описывая в отзывах, как они недовольны и как весь мир в целом и издатель/разработчик в частности им обязаны, ибо без них игровая индустрия просто рухнет.

Алан Битаров

Часом не DeadP47 устроил движ? Это его любимая серия.

ThinFalco

Он самый,наш живчик👍🙂

Punisher1

Что это вообще за игра что такой шум поднимать будто это stellar blade или Цусима из за какой-то шляпы.

firefox0047

Боюсь это не та игра где получиться организовать массовый бунт учитывая что игра нишевая, как будто вы не можете купить ключ или гифт