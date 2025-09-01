Nihon Falcom обещает новые ремейки Trails in the Sky

Фанаты серии Trails могут вздохнуть с облегчением: Nihon Falcom готовит продолжение легендарной франшизы. Генеральный директор компании, Кондо, подтвердил планы на римейк Trails in the Sky 2nd Chapter, отметив, что если этого не произойдет, поклонники просто скажут: «Вы, наверное, шутите». Первая часть Trails in the Sky 1st Chapter, ремейк оригинальной игры, выйдет уже 19 сентября 2025 года на PC (Steam), Nintendo Switch и PS5, а теперь компания хочет избежать долгого ожидания для SC, как это было с прошлой версией на ПК.

Кондо также рассказал о разработке новых частей серии. Последняя игра, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, вышла в Японии в сентябре 2024 года, а английская версия запланирована на январь 2026 года. По словам руководителя, сюжет этой части находится в положении, схожем с первой Trails in the Sky, поэтому уже готовится её продолжение. Оно разрабатывается параллельно с римейком 1st Chapter, но официального анонса пока не будет.

Стратегия Nihon Falcom ориентирована на баланс между новыми игроками и ветеранами франшизы. Кондо подчеркнул, что команда Trails устала от постоянной работы над сиквелами, и ремейки дают возможность «перезарядить батареи» и обновить подход к разработке. Он считает важным выпускать игры, которые могут служить отправной точкой для новичков, наряду с проектами для давних поклонников, чтобы серия могла выживать в меняющемся игровом рынке.

Nihon Falcom планирует сочетать испытания и эксперименты с проверенными механиками, чтобы сохранить уникальность Trails и радовать фанатов долгие годы. Новые ремейки и основные части серии помогут объединить старых и новых игроков, сохраняя легендарный дух франшизы.