Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.4 42 оценки

Nihon Falcom обещает новые ремейки Trails in the Sky

butcher69 butcher69

Фанаты серии Trails могут вздохнуть с облегчением: Nihon Falcom готовит продолжение легендарной франшизы. Генеральный директор компании, Кондо, подтвердил планы на римейк Trails in the Sky 2nd Chapter, отметив, что если этого не произойдет, поклонники просто скажут: «Вы, наверное, шутите». Первая часть Trails in the Sky 1st Chapter, ремейк оригинальной игры, выйдет уже 19 сентября 2025 года на PC (Steam), Nintendo Switch и PS5, а теперь компания хочет избежать долгого ожидания для SC, как это было с прошлой версией на ПК.

Кондо также рассказал о разработке новых частей серии. Последняя игра, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, вышла в Японии в сентябре 2024 года, а английская версия запланирована на январь 2026 года. По словам руководителя, сюжет этой части находится в положении, схожем с первой Trails in the Sky, поэтому уже готовится её продолжение. Оно разрабатывается параллельно с римейком 1st Chapter, но официального анонса пока не будет.

Стратегия Nihon Falcom ориентирована на баланс между новыми игроками и ветеранами франшизы. Кондо подчеркнул, что команда Trails устала от постоянной работы над сиквелами, и ремейки дают возможность «перезарядить батареи» и обновить подход к разработке. Он считает важным выпускать игры, которые могут служить отправной точкой для новичков, наряду с проектами для давних поклонников, чтобы серия могла выживать в меняющемся игровом рынке.

Nihon Falcom планирует сочетать испытания и эксперименты с проверенными механиками, чтобы сохранить уникальность Trails и радовать фанатов долгие годы. Новые ремейки и основные части серии помогут объединить старых и новых игроков, сохраняя легендарный дух франшизы.

6
1
Комментарии: 1
Lady_Leda

Отличная новость так-то, я ознакомилась недавно с оригинальной игрой т.к. там имеется русификация и осталась в полном восторге. Игра очень самобытная и ее сюжет с попутным раскрытием лора прям завлекает до конца. Правда продолжение по мне было слабее, но то уже субъективно.