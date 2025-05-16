Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter демонстрирует первую встречу главных героев

Компания Falcom представила новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter — ремейка классической ролевой игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC. В ролике показана вступительная сцена, выполненная в современном полном 3D, что выгодно отличает ее от оригинала, где использовались 2D-спрайты и портреты персонажей.
События разворачиваются за несколько лет до начала основной истории. Кассиус Брайт приносит домой Джошуа, мальчика, которого он спас и взял под свою опеку. Проснувшегося Джошуа встречает бойкая и настойчивая Эстель, дочь Кассиуса. Эта сцена задает эмоциональный тон всей игре и намекает на будущие драматические события.
Трёхмерная постановка придает эпизоду глубину и позволяет по-новому прочувствовать характеры героев. Релиз Trails in the Sky 1st Chapter намечен на 19 сентября для PS5, Nintendo Switch и PC.
Если все кат-сцены будут переработаны подобным образом, тогда перед нами не просто шикарный ремейк легендарной jrpg, но и один из претендентов на лучшую ролевую игру года, как по мне. Жалко, что русский язык снова не завезли и что ремейкнули только одну часть, а не всю трилогию. Надеюсь, что разрабы на одном ремейке не остановятся. Нужно ремейкать трилогию целиком. Точка.
// Артём Савельев
Сейчас играю уже во 2 часть этой трилогии, как же жалко, что издатель игнорирует русский язык, ведь как оказывается тут прям сокрыта одна из лучших jrpg в которые мне доводилось играть. И из-за отсутствия русика я ее игнорировал долгое время.
Так есть же хороший фанатский перевод.
Да, я с ним сейчас и играю, но как оказалась серия вовсе состоит сейчас из 13 игр, из которых перевели только 4. А они сюжетно как раз сильно связаны, по типу якудзы.
Я себе специально табличку отдельно виду, где записываю состояние)