Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter демонстрирует первую встречу главных героев

Компания Falcom представила новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter — ремейка классической ролевой игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC. В ролике показана вступительная сцена, выполненная в современном полном 3D, что выгодно отличает ее от оригинала, где использовались 2D-спрайты и портреты персонажей.

События разворачиваются за несколько лет до начала основной истории. Кассиус Брайт приносит домой Джошуа, мальчика, которого он спас и взял под свою опеку. Проснувшегося Джошуа встречает бойкая и настойчивая Эстель, дочь Кассиуса. Эта сцена задает эмоциональный тон всей игре и намекает на будущие драматические события.

Трёхмерная постановка придает эпизоду глубину и позволяет по-новому прочувствовать характеры героев. Релиз Trails in the Sky 1st Chapter намечен на 19 сентября для PS5, Nintendo Switch и PC.