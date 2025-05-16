ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.5 36 оценок

Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter демонстрирует первую встречу главных героев

butcher69 butcher69

Компания Falcom представила новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter — ремейка классической ролевой игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC. В ролике показана вступительная сцена, выполненная в современном полном 3D, что выгодно отличает ее от оригинала, где использовались 2D-спрайты и портреты персонажей.

События разворачиваются за несколько лет до начала основной истории. Кассиус Брайт приносит домой Джошуа, мальчика, которого он спас и взял под свою опеку. Проснувшегося Джошуа встречает бойкая и настойчивая Эстель, дочь Кассиуса. Эта сцена задает эмоциональный тон всей игре и намекает на будущие драматические события.

Трёхмерная постановка придает эпизоду глубину и позволяет по-новому прочувствовать характеры героев. Релиз Trails in the Sky 1st Chapter намечен на 19 сентября для PS5, Nintendo Switch и PC.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Janekste

Если все кат-сцены будут переработаны подобным образом, тогда перед нами не просто шикарный ремейк легендарной jrpg, но и один из претендентов на лучшую ролевую игру года, как по мне. Жалко, что русский язык снова не завезли и что ремейкнули только одну часть, а не всю трилогию. Надеюсь, что разрабы на одном ремейке не остановятся. Нужно ремейкать трилогию целиком. Точка.

2
Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

2
Just-a-your-King

Сейчас играю уже во 2 часть этой трилогии, как же жалко, что издатель игнорирует русский язык, ведь как оказывается тут прям сокрыта одна из лучших jrpg в которые мне доводилось играть. И из-за отсутствия русика я ее игнорировал долгое время.

butcher69

Так есть же хороший фанатский перевод.

Just-a-your-King butcher69

Да, я с ним сейчас и играю, но как оказалась серия вовсе состоит сейчас из 13 игр, из которых перевели только 4. А они сюжетно как раз сильно связаны, по типу якудзы.
Я себе специально табличку отдельно виду, где записываю состояние)