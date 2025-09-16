ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.4 43 оценки

Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter посвятили обновлённой боевой системе

butcher69 butcher69

Издатель GungHo Online Entertainment и студия Falcom представили свежий трейлер Trails in the Sky 1st Chapter, посвящённый боевой системе. Ремейк первой части легендарной серии выйдет 19 сентября для PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam), а демо уже доступно.

Обновлённый проект, созданный к 20-летию франшизы, позволяет выбирать стиль сражений: «Полевой бой» в реальном времени или «Командный бой» с пошаговой тактикой. Каждый персонаж, включая Эстель и Джошуа Брайт, демонстрирует уникальные навыки и приёмы.

Мир королевства Либерл воссоздан в 3D — с живописными локациями и детализированными героями. Игроков ждёт не только насыщенная основная история, но и множество побочных заданий, расширяющих представление о Земурии.

В Trails in the Sky 1st Chapter нашли тизер-трейлер ремейка второй части

Сюжет расскажет о взрослении Эстель и Джошуа: после исчезновения их отца Кассиуса они отправляются в путешествие, полное испытаний, союзов и опасных врагов. Trails in the Sky 1st Chapter обещает объединить ностальгию с современными механиками, сохранив дух оригинала.

6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий