Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter посвятили обновлённой боевой системе

Издатель GungHo Online Entertainment и студия Falcom представили свежий трейлер Trails in the Sky 1st Chapter, посвящённый боевой системе. Ремейк первой части легендарной серии выйдет 19 сентября для PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam), а демо уже доступно.

Обновлённый проект, созданный к 20-летию франшизы, позволяет выбирать стиль сражений: «Полевой бой» в реальном времени или «Командный бой» с пошаговой тактикой. Каждый персонаж, включая Эстель и Джошуа Брайт, демонстрирует уникальные навыки и приёмы.

Мир королевства Либерл воссоздан в 3D — с живописными локациями и детализированными героями. Игроков ждёт не только насыщенная основная история, но и множество побочных заданий, расширяющих представление о Земурии.

Сюжет расскажет о взрослении Эстель и Джошуа: после исчезновения их отца Кассиуса они отправляются в путешествие, полное испытаний, союзов и опасных врагов. Trails in the Sky 1st Chapter обещает объединить ностальгию с современными механиками, сохранив дух оригинала.