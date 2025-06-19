Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter посвятили применению тактических орбментов

Falcom обновила официальный сайт Trails in the Sky 1st Chapter, представив новую информацию, геймплей и скриншоты, подробно раскрывающие систему тактических орбментов — ключевой элемент боевой механики игры.

Каждый персонаж оснащается тактическим орментом, в который вставляются кристаллические схемы — кварц. Кварц улучшает характеристики героя и открывает доступ к уникальным орбальным искусствам, активируемым при выполнении определённых требований к элементам.

Всего в игре семь типов кварца: земля, вода, огонь, ветер, время, пространство и мираж. Вставляя кварц в орбмент, игрок суммирует элементарные значения по линиям выгравированных схем. Эти значения определяют, какие искусство можно использовать в бою, добавляя глубину и стратегию.

Чтобы упростить настройку, разработчики добавили функцию «Автоматического оснащения». Она позволяет автоматически подобрать кварц, ориентируясь на стиль игры — сбалансированный, физический или скоростной.

Trails in the Sky 1st Chapter выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam) 19 сентября по всему миру. Игроков ждёт глубокая система настройки персонажей и захватывающие тактические бои!