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Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.4 38 оценок

Новый трейлер Trails in the Sky 1st Chapter посвятили применению тактических орбментов

butcher69 butcher69

Falcom обновила официальный сайт Trails in the Sky 1st Chapter, представив новую информацию, геймплей и скриншоты, подробно раскрывающие систему тактических орбментов — ключевой элемент боевой механики игры.

Каждый персонаж оснащается тактическим орментом, в который вставляются кристаллические схемы — кварц. Кварц улучшает характеристики героя и открывает доступ к уникальным орбальным искусствам, активируемым при выполнении определённых требований к элементам.

Всего в игре семь типов кварца: земля, вода, огонь, ветер, время, пространство и мираж. Вставляя кварц в орбмент, игрок суммирует элементарные значения по линиям выгравированных схем. Эти значения определяют, какие искусство можно использовать в бою, добавляя глубину и стратегию.

+ ещё 5 картинок

Чтобы упростить настройку, разработчики добавили функцию «Автоматического оснащения». Она позволяет автоматически подобрать кварц, ориентируясь на стиль игры — сбалансированный, физический или скоростной.

Trails in the Sky 1st Chapter выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam) 19 сентября по всему миру. Игроков ждёт глубокая система настройки персонажей и захватывающие тактические бои!

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