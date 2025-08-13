Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter почти вдвое длиннее оригинала - 80 часов на прохождение

The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC всегда славилась своим масштабом: на основную сюжетную линию уходило около 40 часов, не считая побочных квестов. Однако ремейк Trails in the Sky 1st Chapter обещает ещё более внушительное приключение.

В интервью The Gamer президент Falcom Тосихиро Кондо рассказал, что главный программист студии потратил на прохождение обновлённой версии целых 80 часов. Почти двукратный рост длительности связан с расширенными возможностями исследования мира и увеличенным объёмом озвучки. Теперь игроки будут дольше задерживаться в локациях, слушая диалоги и изучая каждый уголок карты.

Разработчики добавили множество новых реплик, особенно между главными героями — Эстель и Джошуа. Больше подробных разговоров появилось как в сюжетных сценах, так и в бою, что сделало ремейк рекордсменом серии по количеству диалогов.

Чтобы компенсировать возросший масштаб, Falcom внедрила мгновенное быстрое перемещение и «высокоскоростное движение», знакомые по улучшенным версиям оригинала. Это позволит быстрее передвигаться между обширными локациями, не жертвуя глубиной исследования.

Trails in the Sky 1st Chapter выйдет 19 сентября на PS5, Nintendo Switch и PC, открывая фанатам и новичкам путь в обновлённую, но ещё более масштабную историю.