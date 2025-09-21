Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter получил 91/100 баллов на Metacritic и Opencritic

Ремейк JRPG Trails in the Sky 1st Chapter от студии Nihon Falcom получает высокие оценки игроков и критиков.
На агрегаторах Metacritic и OpenCritic игра получила оценку 91/100, войдя в десятку самых высокооценённых игр текущего года. В Steam игра стартовала с "очень положительным" рейтингом 97%. Пиковый онлайн игры превысил 15 тысяч игроков.
Критики и игроки называют ремейк великолепным, отмечая внимание разработчиков к деталям и верность оригиналу. Проект сохранил дух классической JRPG, но при этом получил геймплейные улучшения, сделавшие прохождение более удобным и комфортным.
Пошаговую боёвку убрали,а она мне так нравилась 😢
15 тысяч онлайна смотрят на кривую боёвку из двух кнопок. Верность оригиналу это продавать косметику на 72 евро в день релиза и вырезать половину озвучки из сюжета. Геймплейные улучшения это гринд мобов на 6 уровне и сломанная сложность чтобы продавать DLC с предметами. Комфортное прохождение через бесконечные унылые диалоги и сюжет уровня японского слопа.