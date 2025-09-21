Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter получил 91/100 баллов на Metacritic и Opencritic

Ремейк JRPG Trails in the Sky 1st Chapter от студии Nihon Falcom получает высокие оценки игроков и критиков.

На агрегаторах Metacritic и OpenCritic игра получила оценку 91/100, войдя в десятку самых высокооценённых игр текущего года. В Steam игра стартовала с "очень положительным" рейтингом 97%. Пиковый онлайн игры превысил 15 тысяч игроков.

Критики и игроки называют ремейк великолепным, отмечая внимание разработчиков к деталям и верность оригиналу. Проект сохранил дух классической JRPG, но при этом получил геймплейные улучшения, сделавшие прохождение более удобным и комфортным.