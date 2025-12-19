Ремейк Trails in the Sky: 1st Chapter вновь стал доступен для покупки в российском Steam

Ремейк первой части знаменитой серии Trails in the Sky — 1st Chapter — вновь появился в российском Steam после временной недоступности. Игра вышла 19 сентября 2025 года, но уже 25 сентября издательство GungHo Online Entertainment America внезапно ограничило её продажу в российском регионе. Причины такого решения не раскрывались.

С возвращением игры пользователи получили возможность приобрести ремейк с 25% скидкой — за 1425 рублей. Одновременно с этим была анонсирована вторая часть серии, что, по всей видимости, стало сигналом о восстановлении поддержки игр издательства GungHo в России.

Сюжет Trails in the Sky рассказывает о приключениях Эстель Брайт и её приёмного брата Джошуа, которые стремятся продвинуться по карьерной лестнице в своей гильдии. На пути к цели герои сталкиваются с опасным заговором, угрожающим миру. Ремейк сохранил классическую атмосферу и сюжет оригинала, но получил обновлённую графику, улучшенную боевую систему и полностью перезаписанную озвучку на английском и японском языках, что делает игру более современным и комфортным опытом для новых и давних фанатов серии.